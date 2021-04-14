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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 12:33
maxprofit написав:
Колеги, чому при скорінгу відмовили у Пудрі працюючому пенсіонеру: є В5, на якій сам банк раза 3 вже піднімав ліміт до 40 тис. ; є депозити; нема жодних прострочок ніде й ніколи; УБКІ рейтинг - високий; В5 юзається щомісяця;
Може, справа у віці - 69 років і це їм не подобається ?
Насправді вік тут не до чого. Просто їм потрібні кредітні наркомани, а ви банально на них не схожі.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:49
Заканчивается срок действия карты. Кто подскажет - обязательно заказывать на горячке на своё отделение или без разницы на какое? А то своё на время удалёнки в другом конце города...
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Vorlon
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:01
Vorlon отделение можете заказать то, которое вам удобно
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Кассандра
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:02
Кассандра написав:Vorlon
отделение можете заказать то, которое вам удобно
А пришлють пластик в те де карту видавали.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:00
Колеги, а поповнення Ощадного з Пудри за власні кошти - без комісії ?
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:04
maxprofit написав:
Колеги, а поповнення Ощадного з Пудри за власні кошти - без комісії ?
Кредитними ? свято в ТАСі ? це ж не АхметБанк
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Додано: Сер 14 кві, 2021 22:21
Квесторе_поверніться написав: Кассандра написав:Vorlon
отделение можете заказать то, которое вам удобно
А пришлють пластик в те де карту видавали.
Вот спрашивается - зачем писать дезу, а?
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Кассандра
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Додано: Чет 15 кві, 2021 11:39
Vorlon написав:
Заканчивается срок действия карты. Кто подскажет - обязательно заказывать на горячке на своё отделение или без разницы на какое? А то своё на время удалёнки в другом конце города...
Знайомий замовляв на своє відділення, а відправили зовсім в інше, в іншій частині міста, ніяк не попередивши. Тому коли забиратимете, витратьте 3 хв., щоб з'ясувати, куди саме відправлена карта.
Звичайно, це не аксіоматична ситуація, але людина витратила купу часу через по...зм банки.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:57
Чудово! Сьогодні ТАС збільшив кредитний ліміт на B5, і схоже багатьом. Провіряйте свої, може, і Вам пощастило). Успіху!
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