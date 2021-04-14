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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3678367936803681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:21

  chico написав:Чудово! Сьогодні ТАС збільшив кредитний ліміт на B5, і схоже багатьом. Провіряйте свої, може, і Вам пощастило). Успіху!

Да, было 4500, стало 6700.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:33

  chico написав:Чудово! Сьогодні ТАС збільшив кредитний ліміт на B5, і схоже багатьом. Провіряйте свої, може, і Вам пощастило). Успіху!

Ничосибе, даже мне докинули +20%
и в УБКИ рейтинг скаканул с 307 на 353, несмотря на Миху... Отето жисть! :)
Жду теперь как Идея и Алка отрегагируют :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:38

Тоже подналили, впервые. Уж и не ожидал.
Ну, теперь заживём )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:37

Re: ТАСКОМБАНК

Тоже добавили 20% КЛ на Б5
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:54

Важко з цією ТАСькою: Вік прокручую по колу кілька разів на місяць - не піднімають ліміт навіть з документами, В5 увесь час майже повністю заряджена, то туди ще долили :|
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:06

  klug написав:Важко з цією ТАСькою: Вік прокручую по колу кілька разів на місяць - не піднімають ліміт навіть з документами, В5 увесь час майже повністю заряджена, то туди ще долили :|

Та заберіть всі депо у неї
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34084
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  #<1 ... 3678367936803681
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