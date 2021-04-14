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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:21
chico написав:
Чудово! Сьогодні ТАС збільшив кредитний ліміт на B5, і схоже багатьом. Провіряйте свої, може, і Вам пощастило). Успіху!
Да, было 4500, стало 6700.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:33
chico написав:
Чудово! Сьогодні ТАС збільшив кредитний ліміт на B5, і схоже багатьом. Провіряйте свої, може, і Вам пощастило). Успіху!
Ничосибе, даже мне докинули +20%
и в УБКИ рейтинг скаканул с 307 на 353, несмотря на Миху... Отето жисть!
Жду теперь как Идея и Алка отрегагируют
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:38
Тоже подналили, впервые. Уж и не ожидал.
Ну, теперь заживём )
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mustbe
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:37
Тоже добавили 20% КЛ на Б5
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:54
Важко з цією ТАСькою: Вік прокручую по колу кілька разів на місяць - не піднімають ліміт навіть з документами, В5 увесь час майже повністю заряджена, то туди ще долили
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klug
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:06
klug написав:
Важко з цією ТАСькою: Вік прокручую по колу кілька разів на місяць - не піднімають ліміт навіть з документами, В5 увесь час майже повністю заряджена, то туди ще долили
Та заберіть всі депо у неї
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