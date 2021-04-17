Spring написав:Льют и льют на пудру. Опять +4000. Прошлый раз попросила, через заявление перенесли часть лимита с Пудры на Б5, потому что на Пудре столько не потратить Начинала с 10000 на Пудре, уже 24000, и это 10000 уже постепенно отправлено на Б5..
Ток ОМП погашаете?
В ноль задолженности вывожу каждый месяц, с карантином три месяца и расходов почти нет, так, по мелочи. Лучше б жадный Коко поднял, там год без движения. Год жила с нулем, потом расщедрились на 3 тысячи. И уже год тишина... Зато Тася и Пумб льют, девать некуда столько
А в ПУМБе тож в 0 всю задолженность гасите в конце каждого месяца или грейсом таки балуетесь?
Spring написав:Льют и льют на пудру. Опять +4000. Прошлый раз попросила, через заявление перенесли часть лимита с Пудры на Б5, потому что на Пудре столько не потратить Начинала с 10000 на Пудре, уже 24000, и это 10000 уже постепенно отправлено на Б5..
Пришла в отделение и попросила открыть Б5 и перенести на нее часть лимита с Пудры, не меняя общий лимит. Менеджер оформила заявку на Б5, в каких то примечаниях описала ситуацию. Потом был звонок из банка проверочный, и мне, и оставленному второму контактному номеру. Контактный номер толком не знал ни где я работаю точно, ни какая зарплата и должность, но был вежлив и приветлив) Все перенесли как просила