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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3680368136823683>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:21

  Spring написав:
  clientage написав:
  Spring написав:Льют и льют на пудру. Опять +4000. Прошлый раз попросила, через заявление перенесли часть лимита с Пудры на Б5, потому что на Пудре столько не потратить
Начинала с 10000 на Пудре, уже 24000, и это 10000 уже постепенно отправлено на Б5..

Ток ОМП погашаете?

В ноль задолженности вывожу каждый месяц, с карантином три месяца и расходов почти нет, так, по мелочи. Лучше б жадный Коко поднял, там год без движения. Год жила с нулем, потом расщедрились на 3 тысячи. И уже год тишина... Зато Тася и Пумб льют, девать некуда столько

А в ПУМБе тож в 0 всю задолженность гасите в конце каждого месяца или грейсом таки балуетесь?
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:22

В ПУМБ Грейс использую.
Spring
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:10

  klug написав:Важко з цією ТАСькою: Вік прокручую по колу кілька разів на місяць - не піднімають ліміт навіть з документами, В5 увесь час майже повністю заряджена, то туди ще долили :|

аналогічно з пудрою. По Б5 ліміт і близько не використовую, а вони всеодно піднімають.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:34

  Flamingo написав:
  stas_rst написав:
  maxprofit написав:Колеги, а поповнення Ощадного з Пудри за власні кошти - без комісії ?

Кредитними ? свято в ТАСі ? це ж не АхметБанк :)

Интересно как из словосочетания "власнi кошти" вы вдруг получили "кредитные"? ;)

сам не розумію. реально. прочитав без "власні кошти". соррі, неправий
зате ТАС сьогодні (через рік) долив за лояльність 3К на Б5. Свято в хаті. Мівіни можна купити тепер більше :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:07

И мне подняли. Было 10. Стало 12.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 01:17

Re: ТАСКОМБАНК

Spring написав:Льют и льют на пудру. Опять +4000. Прошлый раз попросила, через заявление перенесли часть лимита с Пудры на Б5, потому что на Пудре столько не потратить
Начинала с 10000 на Пудре, уже 24000, и это 10000 уже постепенно отправлено на Б5..
Через заявление?
Плиз. Чуть подробнее.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:07

Пришла в отделение и попросила открыть Б5 и перенести на нее часть лимита с Пудры, не меняя общий лимит. Менеджер оформила заявку на Б5, в каких то примечаниях описала ситуацию. Потом был звонок из банка проверочный, и мне, и оставленному второму контактному номеру. Контактный номер толком не знал ни где я работаю точно, ни какая зарплата и должность, но был вежлив и приветлив) Все перенесли как просила
Spring
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:44

всем подняли лимит, мне нет, как было 60к, так и осталось. Тю
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:26

  yoggik написав:всем подняли лимит, мне нет, как было 60к, так и осталось. Тю

Куди тратите...якщо не секрет? :oops:
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пользую категории по которым дают кеш бек, +подвязана пудра - продукты, лекарства,заправки, Когда было куда ездить на отдых (до ковида), оплачивал туры. Сейчас особо тратить не на что, вот недавно каско оплатил.
yoggik
 
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