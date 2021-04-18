За КАСКО наврядли КБ будет, МСС6300 в исключениях у Таси
Для этого Идея подходит, с 5% на онлайн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 11:07
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 18 кві, 2021 13:39
Re: ТАСКОМБАНК
Не приходят пароли 3D-SEQURE. Это у Всех?
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:10
да, кеш бека не было. Идею белую закрыл, с лимитом 24к, потому что не пользовался почти пол года, других карт хватает, смысл деражать кредитку на полке не вижу. А вообше, идея так надоела звоками с предложениями кредита наличными, в черный список устал вносить их.
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