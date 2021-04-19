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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 11:07
yoggik написав:
вот недавно каско оплатил
За КАСКО наврядли КБ будет, МСС6300 в исключениях у Таси
Для этого Идея подходит, с 5% на онлайн
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:39
Не приходят пароли 3D-SEQURE. Это у Всех?
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:10
clientage написав: yoggik написав:
вот недавно каско оплатил
За КАСКО наврядли КБ будет, МСС6300 в исключениях у Таси
Для этого Идея подходит, с 5% на онлайн
да, кеш бека не было. Идею белую закрыл, с лимитом 24к, потому что не пользовался почти пол года, других карт хватает, смысл деражать кредитку на полке не вижу. А вообше, идея так надоела звоками с предложениями кредита наличными, в черный список устал вносить их.
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yoggik
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Додано: Нед 18 кві, 2021 23:03
yoggik написав:
Идею белую закрыл, с лимитом 24к, потому что не пользовался почти пол года, других карт хватает, смысл деражать кредитку на полке не вижу. А вообше, идея так надоела звоками с предложениями кредита наличными, в черный список устал вносить их.
І що, вона перестала Вам надзвонювати? Щось підказує, що Ви просто на зло кондуктору вчинили. Хоча біла Вам би тут не допомогла, тут треба білу онлайн або о.кард.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 10:30
yoggik написав:
всем подняли лимит, мне нет, как было 60к, так и осталось. Тю
Кредліміт не підняли ні по "Ізібанку", ні по "Спорту". Мабуть, тому що я не так давно і не надто активно використовую ці картки.
В "роботі" багато вигідніших варіантів
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Додано: Пон 19 кві, 2021 21:18
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Поднимай не поднимай, а лохдаун спорттовары убивает
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