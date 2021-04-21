За КАСКО наврядли КБ будет, МСС6300 в исключениях у Таси
Для этого Идея подходит, с 5% на онлайн
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:07
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 18 кві, 2021 13:39
Re: ТАСКОМБАНК
Не приходят пароли 3D-SEQURE. Это у Всех?
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:10
да, кеш бека не было. Идею белую закрыл, с лимитом 24к, потому что не пользовался почти пол года, других карт хватает, смысл деражать кредитку на полке не вижу. А вообше, идея так надоела звоками с предложениями кредита наличными, в черный список устал вносить их.
Додано: Нед 18 кві, 2021 23:03
І що, вона перестала Вам надзвонювати? Щось підказує, що Ви просто на зло кондуктору вчинили. Хоча біла Вам би тут не допомогла, тут треба білу онлайн або о.кард.
Додано: Пон 19 кві, 2021 10:30
Додано: Вів 20 кві, 2021 16:17
Re: ТАСКОМБАНК
Віку в цьому місяці гасимо 26-го в понеділок?
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:59
Додано: Чет 22 кві, 2021 11:58
Комиссия за перевод денег
Вопрос к представителю ТАСКОМБАНКА (у меня уже есть два противоположных ответа): сколько % комиссии за перевод своих денег через приложение на телефоне со своего счета (карты "Платівка" на которую упал депо после окончания) на счет (карту) в другом украинском банке???
Судя по описанию операции, ТАСКОМБАНК может взять 0,5% от суммы или бесплатно.
Четкого ответа нет, а разница отнюдь не копеечная.
У кого узнать точно?
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