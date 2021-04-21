RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3680368136823683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:07

Re: ТАСКОМБАНК

  yoggik написав:вот недавно каско оплатил

За КАСКО наврядли КБ будет, МСС6300 в исключениях у Таси
Для этого Идея подходит, с 5% на онлайн
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34112
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4081 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:39

Re: ТАСКОМБАНК

Не приходят пароли 3D-SEQURE. Это у Всех?
Kevin
 
Повідомлень: 467
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:10

  clientage написав:
  yoggik написав:вот недавно каско оплатил

За КАСКО наврядли КБ будет, МСС6300 в исключениях у Таси
Для этого Идея подходит, с 5% на онлайн


да, кеш бека не было. Идею белую закрыл, с лимитом 24к, потому что не пользовался почти пол года, других карт хватает, смысл деражать кредитку на полке не вижу. А вообше, идея так надоела звоками с предложениями кредита наличными, в черный список устал вносить их.
yoggik
 
Повідомлень: 243
З нами з: 07.12.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:03

  yoggik написав:Идею белую закрыл, с лимитом 24к, потому что не пользовался почти пол года, других карт хватает, смысл деражать кредитку на полке не вижу. А вообше, идея так надоела звоками с предложениями кредита наличными, в черный список устал вносить их.

І що, вона перестала Вам надзвонювати? Щось підказує, що Ви просто на зло кондуктору вчинили. Хоча біла Вам би тут не допомогла, тут треба білу онлайн або о.кард.
klug
 
Повідомлень: 5679
З нами з: 18.08.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:30

  yoggik написав:всем подняли лимит, мне нет, как было 60к, так и осталось. Тю

Кредліміт не підняли ні по "Ізібанку", ні по "Спорту". Мабуть, тому що я не так давно і не надто активно використовую ці картки.
В "роботі" багато вигідніших варіантів 8)
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 03.05.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 16:17

Re: ТАСКОМБАНК

Віку в цьому місяці гасимо 26-го в понеділок?
Кочевник
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 16.02.17
Подякував: 332 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:59

  Кочевник написав:Віку в цьому місяці гасимо 26-го в понеділок?

Якщо правильно (СЕП/пімпа) то можна і в понеділок.
KVV
 
Повідомлень: 761
З нами з: 29.11.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:58

Комиссия за перевод денег

Вопрос к представителю ТАСКОМБАНКА (у меня уже есть два противоположных ответа): сколько % комиссии за перевод своих денег через приложение на телефоне со своего счета (карты "Платівка" на которую упал депо после окончания) на счет (карту) в другом украинском банке???
Судя по описанию операции, ТАСКОМБАНК может взять 0,5% от суммы или бесплатно.
Четкого ответа нет, а разница отнюдь не копеечная.
У кого узнать точно?
Watcher
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 31.05.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:09

Re: ТАСКОМБАНК

Watcher написав:Вопрос к представителю ТАСКОМБАНКА (у меня уже есть два противоположных ответа): сколько % комиссии за перевод своих денег через приложение на телефоне со своего счета (карты "Платівка" на которую упал депо после окончания) на счет (карту) в другом украинском банке???
Судя по описанию операции, ТАСКОМБАНК может взять 0,5% от суммы или бесплатно.
Четкого ответа нет, а разница отнюдь не копеечная.
У кого узнать точно?
Провести тестовую операцию на минимальную сумму даст точный ответ
alter
 
Повідомлень: 557
З нами з: 14.05.08
Подякував: 305 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:30

  alter написав:Провести тестовую операцию на минимальную сумму даст точный ответ

Не выйдет. Там уже в самих тарифах градация заложена. Есть минимальная сумма комиссии (5грн), есть для сумм до 10тис., а есть для бОльших сумм. Комиссия везде разная. Отдельной строкой идет БЕСПЛАТНО. Тут так не получится.
Watcher
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 31.05.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3680368136823683
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, Investor_K, patrikk і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (1009)
22.04.2021 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.