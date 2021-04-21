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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3681368236833684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:46

  Watcher написав:
  alter написав:Провести тестовую операцию на минимальную сумму даст точный ответ

Не выйдет. Там уже в самих тарифах градация заложена. Есть минимальная сумма комиссии (5грн), есть для сумм до 10тис., а есть для бОльших сумм. Комиссия везде разная. Отдельной строкой идет БЕСПЛАТНО. Тут так не получится.

Що у ваз за рядок з "безкоштовно"? Тягнути з платівки п. 4.5 (тарифи Платівки) - 0,5% + 5 грн, штовхати - п. 1.2. (тариф ТАС2Ю) - 0,45% + 5 грн.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:40

  klug написав:Що у ваз за рядок з "безкоштовно"? Тягнути з платівки п. 4.5 (тарифи Платівки) - 0,5% + 5 грн, штовхати - п. 1.2. (тариф ТАС2Ю) - 0,45% + 5 грн.

Так, є таке, але!..
Беремо доки по "Платівка".
Розділ: "Плата за здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг)"
рядок 4.7.3:"Переказ коштів на картки емітовані іншими банками" - БЕЗКОШТОВНО.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:33

  Watcher написав:
  klug написав:Що у ваз за рядок з "безкоштовно"? Тягнути з платівки п. 4.5 (тарифи Платівки) - 0,5% + 5 грн, штовхати - п. 1.2. (тариф ТАС2Ю) - 0,45% + 5 грн.

Так, є таке, але!..
Беремо доки по "Платівка".
Розділ: "Плата за здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг)"
рядок 4.7.3:"Переказ коштів на картки емітовані іншими банками" - БЕЗКОШТОВНО.

Бо такий переказ відбувається за тарифами ТАС2Ю - відповідний пункт я навів Вам вище. Якби ще й у тарифах платівки ця операція була платною, то Ви б заплатити дві комісії: картки та сервісу.
klug
 
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  #<1 ... 3681368236833684
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