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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 15:46
Watcher написав: alter написав:
Провести тестовую операцию на минимальную сумму даст точный ответ
Не выйдет. Там уже в самих тарифах градация заложена. Есть минимальная сумма комиссии (5грн), есть для сумм до 10тис., а есть для бОльших сумм. Комиссия везде разная. Отдельной строкой идет БЕСПЛАТНО. Тут так не получится.
Що у ваз за рядок з "безкоштовно"? Тягнути з платівки п. 4.5 (тарифи Платівки) - 0,5% + 5 грн, штовхати - п. 1.2. (тариф ТАС2Ю) - 0,45% + 5 грн.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:40
klug написав:
Що у ваз за рядок з "безкоштовно"? Тягнути з платівки п. 4.5 (тарифи Платівки) - 0,5% + 5 грн, штовхати - п. 1.2. (тариф ТАС2Ю) - 0,45% + 5 грн.
Так, є таке, але!..
Беремо доки по "Платівка".
Розділ: "Плата за здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг)"
рядок 4.7.3:"Переказ коштів на картки емітовані іншими банками" - БЕЗКОШТОВНО.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:33
Watcher написав: klug написав:
Що у ваз за рядок з "безкоштовно"? Тягнути з платівки п. 4.5 (тарифи Платівки) - 0,5% + 5 грн, штовхати - п. 1.2. (тариф ТАС2Ю) - 0,45% + 5 грн.
Так, є таке, але!..
Беремо доки по "Платівка".
Розділ: "Плата за здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг)"
рядок 4.7.3:"Переказ коштів на картки емітовані іншими банками" - БЕЗКОШТОВНО.
Бо такий переказ відбувається за тарифами ТАС2Ю - відповідний пункт я навів Вам вище. Якби ще й у тарифах платівки ця операція була платною, то Ви б заплатити дві комісії: картки та сервісу.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:20
Покращення ТАСі?
Вчора дзвонив за донарахуванням кешбеку по предавторизації, а мені сказали що вже все автоматизували. Перевірка по виписці кешбеку показала правдивість твердження.
Вже всі оцінили?
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