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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 15:46
Watcher написав: alter написав:
Провести тестовую операцию на минимальную сумму даст точный ответ
Не выйдет. Там уже в самих тарифах градация заложена. Есть минимальная сумма комиссии (5грн), есть для сумм до 10тис., а есть для бОльших сумм. Комиссия везде разная. Отдельной строкой идет БЕСПЛАТНО. Тут так не получится.
Що у ваз за рядок з "безкоштовно"? Тягнути з платівки п. 4.5 (тарифи Платівки) - 0,5% + 5 грн, штовхати - п. 1.2. (тариф ТАС2Ю) - 0,45% + 5 грн.
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klug
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:40
klug написав:
Що у ваз за рядок з "безкоштовно"? Тягнути з платівки п. 4.5 (тарифи Платівки) - 0,5% + 5 грн, штовхати - п. 1.2. (тариф ТАС2Ю) - 0,45% + 5 грн.
Так, є таке, але!..
Беремо доки по "Платівка".
Розділ: "Плата за здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг)"
рядок 4.7.3:"Переказ коштів на картки емітовані іншими банками" - БЕЗКОШТОВНО.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:33
Watcher написав: klug написав:
Що у ваз за рядок з "безкоштовно"? Тягнути з платівки п. 4.5 (тарифи Платівки) - 0,5% + 5 грн, штовхати - п. 1.2. (тариф ТАС2Ю) - 0,45% + 5 грн.
Так, є таке, але!..
Беремо доки по "Платівка".
Розділ: "Плата за здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг)"
рядок 4.7.3:"Переказ коштів на картки емітовані іншими банками" - БЕЗКОШТОВНО.
Бо такий переказ відбувається за тарифами ТАС2Ю - відповідний пункт я навів Вам вище. Якби ще й у тарифах платівки ця операція була платною, то Ви б заплатити дві комісії: картки та сервісу.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:20
Покращення ТАСі?
Вчора дзвонив за донарахуванням кешбеку по предавторизації, а мені сказали що вже все автоматизували. Перевірка по виписці кешбеку показала правдивість твердження.
Вже всі оцінили?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:15
Вот за что я "люблю" ТАС - за то, что он скучать не дает.
Сегодня переводил целый ряд порций денег на кредитную карту.
Сначала три транзакции по номеру карты.
Потом целую серию транзакций по IBAN.
Так вот все транзакции по IBAN зашли на счет, а три транзакции по номеру карты отобразились на карте, но на счет так и не зашли до сих пор (уже прошло 5 часов с 12-00).
Мне надо было покупать валюту, при этом не влезть в кредитные деньги (т.е. в 4,9% комиссии), но по информации в мобильном приложении понять сколько там моих денег на счету, было совершеннно невозможно.
Ну ОК, можно было сесть с калькулятором и посчитать самому по уже выполненным транзациям (как мне рассказали на горячей линии, выполненные пишутся кириллицей, а невыполненные - латиницей, зашибись решение). Но... ПОЧЕМУ (тут следует непереводимая игра слов) ЭТИ ЦИФРЫ НЕ МОГУТ СЛОЖИТЬ ПРОГРАММА И ПОКАЗАТЬ РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕНЕГ НА СЧЕТЕ???
Зачем устраивать этот дикий квест для пользователя?
И почему в других банках (УкрГаз, например), деньги, перечисляемые по номеру карты залетают мгновенно, а ТАСу для этого требуются сутки?
PS. Зашли таки, когда уже были не нужны. По СЭПу из другого банка пришли намного раньше. Зарекся перечислять что-то в ТАС по номеру карты.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:10
kluychkooleg написав:
Зарекся перечислять что-то в ТАС по номеру карты.
А це не тут по номеру карти можуть йти 7 днів?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:54
kluychkooleg написав:
Зачем устраивать этот дикий квест для пользователя?
Понимаете, как бы не вина банка, что у вас , к сожалению, нет понимания как работают карты и какие остатки бывают на них. Если интересно для общего развития можете почитать сказочку про девочку Настю. viewtopic.php?p=4892693#p4892693
, кое кому она помогла в понимании тех вопросов что вы задаете
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Flamingo
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