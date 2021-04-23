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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3682368336843685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:28

  klug написав:
  kluychkooleg написав:Вопрос (риторический) - какой банк удобнее для онлайн-обмена валют и более дружественен к пользователю?

От Вас розумна людина хоче чомусь навчити, а Ви ще й пручаєтеся. "Поганий" банк не дав Вам влетіти на комісію і Ви висуваєте до нього претензії, а "хороший" намалює Вам у понеділок (чи коли там реально зайдуть до нього гроші) 48% річних за несанкціонований овердрафт (п. 11 загальних тарифів Укргазбанку), от тоді і будете шукати відповіді на свої риторичні питання, але вже на іншій гілці.


Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 3682368336843685
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