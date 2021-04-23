kluychkooleg написав:Вопрос (риторический) - какой банк удобнее для онлайн-обмена валют и более дружественен к пользователю?
От Вас розумна людина хоче чомусь навчити, а Ви ще й пручаєтеся. "Поганий" банк не дав Вам влетіти на комісію і Ви висуваєте до нього претензії, а "хороший" намалює Вам у понеділок (чи коли там реально зайдуть до нього гроші) 48% річних за несанкціонований овердрафт (п. 11 загальних тарифів Укргазбанку), от тоді і будете шукати відповіді на свої риторичні питання, але вже на іншій гілці.
Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.
kluychkooleg написав:Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.
Мне как то дал купить валюту, а потом списал за овер. Писал тут. Давненько правда. Хотя в наш то век массового р2р плата за тех овердрафт атавизм какой-то. Делайте учёт по факту совершения операции либо хоть не штрафуйте за это. Зачем клиент должен оплачивать неспособность банка сделать понятный банкинг для пересичного?