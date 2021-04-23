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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3682368336843685 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 220 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 54 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 220 Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:28 klug написав: kluychkooleg написав: Вопрос (риторический) - какой банк удобнее для онлайн-обмена валют и более дружественен к пользователю? Вопрос (риторический) - какой банк удобнее для онлайн-обмена валют и более дружественен к пользователю?

От Вас розумна людина хоче чомусь навчити, а Ви ще й пручаєтеся. "Поганий" банк не дав Вам влетіти на комісію і Ви висуваєте до нього претензії, а "хороший" намалює Вам у понеділок (чи коли там реально зайдуть до нього гроші) 48% річних за несанкціонований овердрафт (п. 11 загальних тарифів Укргазбанку), от тоді і будете шукати відповіді на свої риторичні питання, але вже на іншій гілці. От Вас розумна людина хоче чомусь навчити, а Ви ще й пручаєтеся. "Поганий" банк не дав Вам влетіти на комісію і Ви висуваєте до нього претензії, а "хороший" намалює Вам у понеділок (чи коли там реально зайдуть до нього гроші) 48% річних за несанкціонований овердрафт (п. 11 загальних тарифів Укргазбанку), от тоді і будете шукати відповіді на свої риторичні питання, але вже на іншій гілці.



Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя. Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя. kluychkooleg Повідомлень: 690 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:39 Re: ТАСКОМБАНК kluychkooleg написав: Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.



Мне как то дал купить валюту, а потом списал за овер. Писал тут. Давненько правда.

Хотя в наш то век массового р2р плата за тех овердрафт атавизм какой-то. Делайте учёт по факту совершения операции либо хоть не штрафуйте за это. Зачем клиент должен оплачивать неспособность банка сделать понятный банкинг для пересичного? Мне как то дал купить валюту, а потом списал за овер. Писал тут. Давненько правда.Хотя в наш то век массового р2р плата за тех овердрафт атавизм какой-то. Делайте учёт по факту совершения операции либо хоть не штрафуйте за это. Зачем клиент должен оплачивать неспособность банка сделать понятный банкинг для пересичного? Aps

Повідомлень: 3495 З нами з: 24.06.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:30 Re: ТАСКОМБАНК kluychkooleg, этого недостатка лишён izibank (относительно правда). MASolomko

Повідомлень: 3213 З нами з: 08.03.18 Подякував: 385 раз. Подякували: 539 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 00:23 Aps написав: kluychkooleg написав: Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.



Мне как то дал купить валюту, а потом списал за овер. Писал тут. Давненько правда.

Хотя в наш то век массового р2р плата за тех овердрафт атавизм какой-то. Делайте учёт по факту совершения операции либо хоть не штрафуйте за это. Зачем клиент должен оплачивать неспособность банка сделать понятный банкинг для пересичного? Мне как то дал купить валюту, а потом списал за овер. Писал тут. Давненько правда.Хотя в наш то век массового р2р плата за тех овердрафт атавизм какой-то. Делайте учёт по факту совершения операции либо хоть не штрафуйте за это. Зачем клиент должен оплачивать неспособность банка сделать понятный банкинг для пересичного?

Тобто Ви вважаєте, що банк зобов'язаний видавати безвідсоткові кредити (хоча б на кілька днів), бо клієнту ліньки ознайомитися з регламентами на сайті? Для таких оленів є спеціальні заповідні зони на кшталт Прихвата чи Моно. Там і спеціальні оленячі курси обміну валюти теж передбачені, щоб багато думати не треба було. Тобто Ви вважаєте, що банк зобов'язаний видавати безвідсоткові кредити (хоча б на кілька днів), бо клієнту ліньки ознайомитися з регламентами на сайті? Для таких оленів є спеціальні заповідні зони на кшталт Прихвата чи Моно. Там і спеціальні оленячі курси обміну валюти теж передбачені, щоб багато думати не треба було. klug Повідомлень: 5689 З нами з: 18.08.14 Подякував: 253 раз. Подякували: 735 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3682368336843685 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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