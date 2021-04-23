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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3682368336843685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:28

  klug написав:
  kluychkooleg написав:Вопрос (риторический) - какой банк удобнее для онлайн-обмена валют и более дружественен к пользователю?

От Вас розумна людина хоче чомусь навчити, а Ви ще й пручаєтеся. "Поганий" банк не дав Вам влетіти на комісію і Ви висуваєте до нього претензії, а "хороший" намалює Вам у понеділок (чи коли там реально зайдуть до нього гроші) 48% річних за несанкціонований овердрафт (п. 11 загальних тарифів Укргазбанку), от тоді і будете шукати відповіді на свої риторичні питання, але вже на іншій гілці.


Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:39

Re: ТАСКОМБАНК

kluychkooleg написав:Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.


Мне как то дал купить валюту, а потом списал за овер. Писал тут. Давненько правда.
Хотя в наш то век массового р2р плата за тех овердрафт атавизм какой-то. Делайте учёт по факту совершения операции либо хоть не штрафуйте за это. Зачем клиент должен оплачивать неспособность банка сделать понятный банкинг для пересичного?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:30

Re: ТАСКОМБАНК

kluychkooleg, этого недостатка лишён izibank (относительно правда).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 00:23

  Aps написав:
kluychkooleg написав:Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.


Мне как то дал купить валюту, а потом списал за овер. Писал тут. Давненько правда.
Хотя в наш то век массового р2р плата за тех овердрафт атавизм какой-то. Делайте учёт по факту совершения операции либо хоть не штрафуйте за это. Зачем клиент должен оплачивать неспособность банка сделать понятный банкинг для пересичного?

Тобто Ви вважаєте, що банк зобов'язаний видавати безвідсоткові кредити (хоча б на кілька днів), бо клієнту ліньки ознайомитися з регламентами на сайті? Для таких оленів є спеціальні заповідні зони на кшталт Прихвата чи Моно. Там і спеціальні оленячі курси обміну валюти теж передбачені, щоб багато думати не треба було.
klug
 
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  #<1 ... 3682368336843685
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