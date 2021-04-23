kluychkooleg написав:Вопрос (риторический) - какой банк удобнее для онлайн-обмена валют и более дружественен к пользователю?
От Вас розумна людина хоче чомусь навчити, а Ви ще й пручаєтеся. "Поганий" банк не дав Вам влетіти на комісію і Ви висуваєте до нього претензії, а "хороший" намалює Вам у понеділок (чи коли там реально зайдуть до нього гроші) 48% річних за несанкціонований овердрафт (п. 11 загальних тарифів Укргазбанку), от тоді і будете шукати відповіді на свої риторичні питання, але вже на іншій гілці.
Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.
kluychkooleg написав:Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.
Мне как то дал купить валюту, а потом списал за овер. Писал тут. Давненько правда. Хотя в наш то век массового р2р плата за тех овердрафт атавизм какой-то. Делайте учёт по факту совершения операции либо хоть не штрафуйте за это. Зачем клиент должен оплачивать неспособность банка сделать понятный банкинг для пересичного?
kluychkooleg написав:Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.
Мне как то дал купить валюту, а потом списал за овер. Писал тут. Давненько правда. Хотя в наш то век массового р2р плата за тех овердрафт атавизм какой-то. Делайте учёт по факту совершения операции либо хоть не штрафуйте за это. Зачем клиент должен оплачивать неспособность банка сделать понятный банкинг для пересичного?
Тобто Ви вважаєте, що банк зобов'язаний видавати безвідсоткові кредити (хоча б на кілька днів), бо клієнту ліньки ознайомитися з регламентами на сайті? Для таких оленів є спеціальні заповідні зони на кшталт Прихвата чи Моно. Там і спеціальні оленячі курси обміну валюти теж передбачені, щоб багато думати не треба було.
kluychkooleg написав:Не смешите меня бредом, какой еще овердрафт, так и дал бы банк купить валюту, когда на счету 0. А вот то, что человек не видит в интерфейсе, сколько же у него реально денег на счету - вот это бред. Почему нельзя показывать две цифры - сколько денег виртуально на карте и сколько реально на счету? Я вижу или непродуманность или желание запутать пользователя.
Мне как то дал купить валюту, а потом списал за овер. Писал тут. Давненько правда. Хотя в наш то век массового р2р плата за тех овердрафт атавизм какой-то. Делайте учёт по факту совершения операции либо хоть не штрафуйте за это. Зачем клиент должен оплачивать неспособность банка сделать понятный банкинг для пересичного?
Тобто Ви вважаєте, що банк зобов'язаний видавати безвідсоткові кредити (хоча б на кілька днів), бо клієнту ліньки ознайомитися з регламентами на сайті? Для таких оленів є спеціальні заповідні зони на кшталт Прихвата чи Моно. Там і спеціальні оленячі курси обміну валюти теж передбачені, щоб багато думати не треба було.
банку желательно иметь прозрачные и четкие условия и тарифы, а так же не вводить в заблуждение . Формально он прав, а по факту получается введение клиента в заблуждение по поводу наличия денег.Лично я стараюсь не связываться с банками у которых мутные условия.
Р.с.:По поводу бесплатного кредитования несколько дней.Так кредитуют же и непосредственно тас тот же .Грейс и всё такое. П.с.2: иногда не оленячи курсы вылазят дороже.Если в том же моно четко понимаешь по какому курсу спишут, то в тасе не всё так однозначно - комиссии за покупку/продажу, овердрафт, двойная конвертация и т.д.
klug написав:Тобто Ви вважаєте, що банк зобов'язаний видавати безвідсоткові кредити (хоча б на кілька днів), бо клієнту ліньки ознайомитися з регламентами на сайті? Для таких оленів є спеціальні заповідні зони на кшталт Прихвата чи Моно. Там і спеціальні оленячі курси обміну валюти теж передбачені, щоб багато думати не треба було.
Банк должен поменять программистов на нормальных. 1. Отображать непроведенные еще транзакции латиницей, а проведенные - кириллицей - это какое-то запредельное извращение. Почему пользователь должен об этом догадываться? Почему не написать словами - выполнен/в обработке? 2. Пример - на карте кредитных средств - 3000, проведены две транзакции по переводу денег на карту из другого банка - на сумму 10 000 и 5 000 гривень. Причем по первой деньги еще не поступили на счет. Сейчас в приложении на карте светятся 18 000 гривень (3 000 заемных, 15 000 собственных). Почему нельзя показать две цифры - 18 000 на карте и 8 000 на счету? Тогда пользователь будет сам видеть, что, к примеру, для покупки валюты у него 5 000 грн только. Это хорошо, когда транзакций мало и пользователь сам может посчитать, догадавшись сверхъестественным образом, что транзакции латиницей еще не прошли. А если переводов много и тут же следовали покупки валюты на некруглые суммы? Почему бестолковые программеры перекладывают подсчет на пользователя вместо того, чтобы рассчитать цифру программно и показать ее?
посетитель написав:П.с.2: иногда не оленячи курсы вылазят дороже.Если в том же моно четко понимаешь по какому курсу спишут, то в тасе не всё так однозначно - комиссии за покупку/продажу, овердрафт, двойная конвертация и т.д.
Честно говоря, не слышал о комиссиях в ТАС, возникающих при обмене валют.