Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3684368536863687> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 220 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 54 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 220 Додано: Суб 24 кві, 2021 09:56 ingtrans написав: kluychkooleg написав: v57 написав: ну эти с валютных веток прям как

ну не знаю как сказать ну эти с валютных веток прям какну не знаю как сказать



Нет валюты? Пропускайте сообщения про валюту. Нет валюты? Пропускайте сообщения про валюту.

Не удобно пользоваться банком или приложением - пропускайте банк. Никто же не заставляет есть этот кактус Не удобно пользоваться банком или приложением - пропускайте банк. Никто же не заставляет есть этот кактус



Это похоже на ситуацию с самовлюбленной блондинкой в Интернете - приемлю только похвалу, только посмейте меня критиковать! ТАС привлекает адекватными курсами для обмена, небольшим спредом. Но что плохого в конструктивной критике явных просчетов в интерфейсе, исправление которых пошло бы на пользу пользователям банка? Это похоже на ситуацию с самовлюбленной блондинкой в Интернете - приемлю только похвалу, только посмейте меня критиковать! ТАС привлекает адекватными курсами для обмена, небольшим спредом. Но что плохого в конструктивной критике явных просчетов в интерфейсе, исправление которых пошло бы на пользу пользователям банка? kluychkooleg Повідомлень: 703 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 10:25 Re: ТАСКОМБАНК kluychkooleg написав: Это похоже на ситуацию с самовлюбленной блондинкой в Интернете - приемлю только похвалу, только посмейте меня критиковать! ТАС привлекает адекватными курсами для обмена, небольшим спредом. Но что плохого в конструктивной критике явных просчетов в интерфейсе, исправление которых пошло бы на пользу пользователям банка? Это похоже на ситуацию с самовлюбленной блондинкой в Интернете - приемлю только похвалу, только посмейте меня критиковать! ТАС привлекает адекватными курсами для обмена, небольшим спредом. Но что плохого в конструктивной критике явных просчетов в интерфейсе, исправление которых пошло бы на пользу пользователям банка?

Вы забыли написать, что я сотрудник банка

То сообщение, с которого всё началось, - это не совсем конструктивная критика, а какие-то эмоции, не особо учитывающие особенности p2p-переводов. Так будет почти во всех банках, за исключением разве что Привата, А-Банка и monobank. Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.

kluychkooleg написав: Зарекся перечислять что-то в ТАС по номеру карты. Зарекся перечислять что-то в ТАС по номеру карты.

Вот это правильно. Пополнение сторонними p2p - не самый удачный вариант для последующего выполнения операций, которые проводятся в тот же день.

Сама возможность просмотра доступной суммы на счету в принципе, наверное, интересна, но я бы не выносил ее на уровень главного экрана - там и так уже хватает разных циферок, чтобы добавить еще одну, которая нужна только достаточно ограниченному количеству клиентов. В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов. Вы забыли написать, что я сотрудник банкаТо сообщение, с которого всё началось, - это не совсем конструктивная критика, а какие-то эмоции, не особо учитывающие особенности p2p-переводов. Так будет почти во всех банках, за исключением разве что Привата, А-Банка и monobank. Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.Вот это правильно. Пополнение сторонними p2p - не самый удачный вариант для последующего выполнения операций, которые проводятся в тот же день.Сама возможность просмотра доступной суммы на счету в принципе, наверное, интересна, но я бы не выносил ее на уровень главного экрана - там и так уже хватает разных циферок, чтобы добавить еще одну, которая нужна только достаточно ограниченному количеству клиентов. В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов. ingtrans

Повідомлень: 2713 З нами з: 31.07.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 10:52 ingtrans написав: Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.

Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.



Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет. Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет. Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 24 кві, 2021 10:57, всього редагувалось 1 раз. kluychkooleg Повідомлень: 703 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 10:56 ingtrans написав: В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов. В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.



Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты. Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты. kluychkooleg Повідомлень: 703 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:09 kluychkooleg написав: ingtrans написав: В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов. В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.



Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты. Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты.

Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту. Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту. velvet Повідомлень: 3813 З нами з: 06.03.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:09 Re: ТАСКОМБАНК kluychkooleg написав: Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет. Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.

Механизма покупки валюты в Укргазбанке я тоже не знаю, не имел дела, но что касается p2p, то если пополнить карту (в моем случае Прозапас) по p2p, то день в день они на счет не попадают. Мгновенное отображение суммы на карте мало о чем говорит - так происходит в большинстве банков, но опять же в большинстве банков проводка по счету будет не в тот же день.



kluychkooleg написав: Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало.

В том, что они есть, я не сомневался, но сомневаюсь, что таковых больше, чем тех которым эта цифра так сильно нужна. Механизма покупки валюты в Укргазбанке я тоже не знаю, не имел дела, но что касается p2p, то если пополнить карту (в моем случае Прозапас) по p2p, то день в день они на счет не попадают. Мгновенное отображение суммы на карте мало о чем говорит - так происходит в большинстве банков, но опять же в большинстве банков проводка по счету будет не в тот же день.В том, что они есть, я не сомневался, но сомневаюсь, что таковых больше, чем тех которым эта цифра так сильно нужна. ingtrans

Повідомлень: 2713 З нами з: 31.07.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:11 kluychkooleg написав: ingtrans написав: Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.

Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.



Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет. Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.

В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер. В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер. velvet Повідомлень: 3813 З нами з: 06.03.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:17 velvet написав: kluychkooleg написав: ingtrans написав: Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.

Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.



Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет. Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.

В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер. В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер. ух ты блин как интересно становится )) а я не в курсе был.То есть по факту деньги получается можно только на следующий день (рабочий) забирать ух ты блин как интересно становится )) а я не в курсе был.То есть по факту деньги получается можно только на следующий день (рабочий) забирать Востаннє редагувалось посетитель в Суб 24 кві, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз. посетитель Повідомлень: 296 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:18 velvet написав: kluychkooleg написав: ingtrans написав: Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.

Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.



Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет. Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.

В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер. В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер.



Но курс ведь при этом фиксируется на момент покупки, а не берется курс на дату реальной проводки? Но курс ведь при этом фиксируется на момент покупки, а не берется курс на дату реальной проводки? kluychkooleg Повідомлень: 703 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:20 kluychkooleg написав: посетитель написав: П.с.2: иногда не оленячи курсы вылазят дороже.Если в том же моно четко понимаешь по какому курсу спишут, то в тасе не всё так однозначно - комиссии за покупку/продажу, овердрафт, двойная конвертация и т.д. П.с.2: иногда не оленячи курсы вылазят дороже.Если в том же моно четко понимаешь по какому курсу спишут, то в тасе не всё так однозначно - комиссии за покупку/продажу, овердрафт, двойная конвертация и т.д.



Честно говоря, не слышал о комиссиях в ТАС, возникающих при обмене валют. Честно говоря, не слышал о комиссиях в ТАС, возникающих при обмене валют.

Ок, немного не так выразился - за списание зачисление.Что ещё более запутанней Ок, немного не так выразился - за списание зачисление.Что ещё более запутанней посетитель Повідомлень: 296 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3684368536863687> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням BVA1, clash, ingtrans, octopus, patrikk,

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Andey velvet і 4 гостейМодератори: Ірина_