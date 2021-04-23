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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3684368536863687>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:56

  ingtrans написав:
  kluychkooleg написав:
  v57 написав:ну эти с валютных веток прям как
ну не знаю как сказать :)


Нет валюты? Пропускайте сообщения про валюту.

Не удобно пользоваться банком или приложением - пропускайте банк. Никто же не заставляет есть этот кактус :)


Это похоже на ситуацию с самовлюбленной блондинкой в Интернете - приемлю только похвалу, только посмейте меня критиковать! ТАС привлекает адекватными курсами для обмена, небольшим спредом. Но что плохого в конструктивной критике явных просчетов в интерфейсе, исправление которых пошло бы на пользу пользователям банка?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:25

Re: ТАСКОМБАНК

  kluychkooleg написав:Это похоже на ситуацию с самовлюбленной блондинкой в Интернете - приемлю только похвалу, только посмейте меня критиковать! ТАС привлекает адекватными курсами для обмена, небольшим спредом. Но что плохого в конструктивной критике явных просчетов в интерфейсе, исправление которых пошло бы на пользу пользователям банка?

Вы забыли написать, что я сотрудник банка :)
То сообщение, с которого всё началось, - это не совсем конструктивная критика, а какие-то эмоции, не особо учитывающие особенности p2p-переводов. Так будет почти во всех банках, за исключением разве что Привата, А-Банка и monobank. Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.
  kluychkooleg написав:Зарекся перечислять что-то в ТАС по номеру карты.

Вот это правильно. Пополнение сторонними p2p - не самый удачный вариант для последующего выполнения операций, которые проводятся в тот же день.
Сама возможность просмотра доступной суммы на счету в принципе, наверное, интересна, но я бы не выносил ее на уровень главного экрана - там и так уже хватает разных циферок, чтобы добавить еще одну, которая нужна только достаточно ограниченному количеству клиентов. В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:52

  ingtrans написав:Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.


Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 24 кві, 2021 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 10:56

  ingtrans написав:В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.


Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:09

  kluychkooleg написав:
  ingtrans написав:В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.


Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты.

Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:09

Re: ТАСКОМБАНК

  kluychkooleg написав:Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.

Механизма покупки валюты в Укргазбанке я тоже не знаю, не имел дела, но что касается p2p, то если пополнить карту (в моем случае Прозапас) по p2p, то день в день они на счет не попадают. Мгновенное отображение суммы на карте мало о чем говорит - так происходит в большинстве банков, но опять же в большинстве банков проводка по счету будет не в тот же день.

  kluychkooleg написав:Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало.

В том, что они есть, я не сомневался, но сомневаюсь, что таковых больше, чем тех которым эта цифра так сильно нужна.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:11

  kluychkooleg написав:
  ingtrans написав:Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.


Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.

В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:17

  velvet написав:
  kluychkooleg написав:
  ingtrans написав:Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.


Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.

В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер.
ух ты блин как интересно становится )) а я не в курсе был.То есть по факту деньги получается можно только на следующий день (рабочий) забирать
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 24 кві, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:18

  velvet написав:
  kluychkooleg написав:
  ingtrans написав:Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.


Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.

В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер.


Но курс ведь при этом фиксируется на момент покупки, а не берется курс на дату реальной проводки?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:20

  kluychkooleg написав:
  посетитель написав:П.с.2: иногда не оленячи курсы вылазят дороже.Если в том же моно четко понимаешь по какому курсу спишут, то в тасе не всё так однозначно - комиссии за покупку/продажу, овердрафт, двойная конвертация и т.д.


Честно говоря, не слышал о комиссиях в ТАС, возникающих при обмене валют.

Ок, немного не так выразился - за списание зачисление.Что ещё более запутанней
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