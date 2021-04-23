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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 09:56
ingtrans написав: kluychkooleg написав: v57 написав:
ну эти с валютных веток прям как
ну не знаю как сказать
Нет валюты? Пропускайте сообщения про валюту.
Не удобно пользоваться банком или приложением - пропускайте банк. Никто же не заставляет есть этот кактус
Это похоже на ситуацию с самовлюбленной блондинкой в Интернете - приемлю только похвалу, только посмейте меня критиковать! ТАС привлекает адекватными курсами для обмена, небольшим спредом. Но что плохого в конструктивной критике явных просчетов в интерфейсе, исправление которых пошло бы на пользу пользователям банка?
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Додано: Суб 24 кві, 2021 10:25
kluychkooleg написав:
Это похоже на ситуацию с самовлюбленной блондинкой в Интернете - приемлю только похвалу, только посмейте меня критиковать! ТАС привлекает адекватными курсами для обмена, небольшим спредом. Но что плохого в конструктивной критике явных просчетов в интерфейсе, исправление которых пошло бы на пользу пользователям банка?
Вы забыли написать, что я сотрудник банка
То сообщение, с которого всё началось, - это не совсем конструктивная критика, а какие-то эмоции, не особо учитывающие особенности p2p-переводов. Так будет почти во всех банках, за исключением разве что Привата, А-Банка и monobank. Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.
kluychkooleg написав:
Зарекся перечислять что-то в ТАС по номеру карты.
Вот это правильно. Пополнение сторонними p2p - не самый удачный вариант для последующего выполнения операций, которые проводятся в тот же день.
Сама возможность просмотра доступной суммы на счету в принципе, наверное, интересна, но я бы не выносил ее на уровень главного экрана - там и так уже хватает разных циферок, чтобы добавить еще одну, которая нужна только достаточно ограниченному количеству клиентов. В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 10:52
ingtrans написав:
Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.
Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 24 кві, 2021 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 10:56
ingtrans написав:
В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.
Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:09
kluychkooleg написав: ingtrans написав:
В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.
Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты.
Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:09
kluychkooleg написав:
Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.
Механизма покупки валюты в Укргазбанке я тоже не знаю, не имел дела, но что касается p2p, то если пополнить карту (в моем случае Прозапас) по p2p, то день в день они на счет не попадают. Мгновенное отображение суммы на карте мало о чем говорит - так происходит в большинстве банков, но опять же в большинстве банков проводка по счету будет не в тот же день.
kluychkooleg написав:
Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало.
В том, что они есть, я не сомневался, но сомневаюсь, что таковых больше, чем тех которым эта цифра так сильно нужна.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:11
kluychkooleg написав: ingtrans написав:
Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.
Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.
В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:17
velvet написав: kluychkooleg написав: ingtrans написав:
Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.
Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.
В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер.
ух ты блин как интересно становится )) а я не в курсе был.То есть по факту деньги получается можно только на следующий день (рабочий) забирать
Востаннє редагувалось посетитель
в Суб 24 кві, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:18
velvet написав: kluychkooleg написав: ingtrans написав:
Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.
Я не знаю механизма покупки валюты в Укргазбанке, но средства показывались на карте через несколько минут после перевода из другого банка по номеру карты, тут же проводилась операция обмена валют, которая в выписке фигурирует, как "Интернет-оплата", все это было еще в среду, никакого овердрафта нет.
В Укргазе обмен валют проводят по счёту следующим рабочим днём, поэтому и не попали на овер.
Но курс ведь при этом фиксируется на момент покупки, а не берется курс на дату реальной проводки?
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:20
kluychkooleg написав: посетитель написав:
П.с.2: иногда не оленячи курсы вылазят дороже.Если в том же моно четко понимаешь по какому курсу спишут, то в тасе не всё так однозначно - комиссии за покупку/продажу, овердрафт, двойная конвертация и т.д.
Честно говоря, не слышал о комиссиях в ТАС, возникающих при обмене валют.
Ок, немного не так выразился - за списание зачисление.Что ещё более запутанней
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