Додано: Суб 24 кві, 2021 10:25

kluychkooleg написав: Это похоже на ситуацию с самовлюбленной блондинкой в Интернете - приемлю только похвалу, только посмейте меня критиковать! ТАС привлекает адекватными курсами для обмена, небольшим спредом. Но что плохого в конструктивной критике явных просчетов в интерфейсе, исправление которых пошло бы на пользу пользователям банка? Это похоже на ситуацию с самовлюбленной блондинкой в Интернете - приемлю только похвалу, только посмейте меня критиковать! ТАС привлекает адекватными курсами для обмена, небольшим спредом. Но что плохого в конструктивной критике явных просчетов в интерфейсе, исправление которых пошло бы на пользу пользователям банка?

kluychkooleg написав: Зарекся перечислять что-то в ТАС по номеру карты. Зарекся перечислять что-то в ТАС по номеру карты.

Вы забыли написать, что я сотрудник банкаТо сообщение, с которого всё началось, - это не совсем конструктивная критика, а какие-то эмоции, не особо учитывающие особенности p2p-переводов. Так будет почти во всех банках, за исключением разве что Привата, А-Банка и monobank. Может еще кто-то новенький добавился к этой тройке, и Укргазбанк, который Вы привели в качестве примера, насколько я знаю, относится к категории остальных.Вот это правильно. Пополнение сторонними p2p - не самый удачный вариант для последующего выполнения операций, которые проводятся в тот же день.Сама возможность просмотра доступной суммы на счету в принципе, наверное, интересна, но я бы не выносил ее на уровень главного экрана - там и так уже хватает разных циферок, чтобы добавить еще одну, которая нужна только достаточно ограниченному количеству клиентов. В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.