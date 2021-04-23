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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3684368536863687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:39

kluychkooleg
Конечно
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:44

  посетитель написав:
  kluychkooleg написав:
  посетитель написав:П.с.2: иногда не оленячи курсы вылазят дороже.Если в том же моно четко понимаешь по какому курсу спишут, то в тасе не всё так однозначно - комиссии за покупку/продажу, овердрафт, двойная конвертация и т.д.


Честно говоря, не слышал о комиссиях в ТАС, возникающих при обмене валют.

Ок, немного не так выразился - за списание зачисление.Что ещё более запутанней


Да нет там никакой путаницы и можно обойтись без комиссий. Но, конечно лучше, когда условия простые и никаких комиссий не берется - как в Форварде, например.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:47

  velvet написав:
  kluychkooleg написав:
  ingtrans написав:В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.


Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты.

Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту.


не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС
kluychkooleg
 
Повідомлень: 703
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:52

  kluychkooleg написав:
  velvet написав:Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту.


не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС

Кнопка Погасить кредит в приложении TAS2U.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 11:54

Re: ТАСКОМБАНК

  kluychkooleg написав:не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС

Потянуть ТАСом. Выбираете свою Б5 в tas2u , там есть "пимпа" погасить кредит. Нажимаете на неё и списываете деньги с карты другого банка, предварительно добавив эту карту в tas2u
velvet
 
Повідомлень: 3814
З нами з: 06.03.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 558 раз.
 
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  #<1 ... 3684368536863687
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