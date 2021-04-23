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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3684368536863687 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 220 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 54 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 220 Додано: Суб 24 кві, 2021 11:39 kluychkooleg

Конечно velvet Повідомлень: 3815 З нами з: 06.03.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:44 посетитель написав: kluychkooleg написав: посетитель написав: П.с.2: иногда не оленячи курсы вылазят дороже.Если в том же моно четко понимаешь по какому курсу спишут, то в тасе не всё так однозначно - комиссии за покупку/продажу, овердрафт, двойная конвертация и т.д. П.с.2: иногда не оленячи курсы вылазят дороже.Если в том же моно четко понимаешь по какому курсу спишут, то в тасе не всё так однозначно - комиссии за покупку/продажу, овердрафт, двойная конвертация и т.д.



Честно говоря, не слышал о комиссиях в ТАС, возникающих при обмене валют. Честно говоря, не слышал о комиссиях в ТАС, возникающих при обмене валют.

Ок, немного не так выразился - за списание зачисление.Что ещё более запутанней Ок, немного не так выразился - за списание зачисление.Что ещё более запутанней



Да нет там никакой путаницы и можно обойтись без комиссий. Но, конечно лучше, когда условия простые и никаких комиссий не берется - как в Форварде, например. Да нет там никакой путаницы и можно обойтись без комиссий. Но, конечно лучше, когда условия простые и никаких комиссий не берется - как в Форварде, например. kluychkooleg Повідомлень: 705 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:47 velvet написав: kluychkooleg написав: ingtrans написав: В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов. В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.



Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты. Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты.

Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту. Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту.



не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС kluychkooleg Повідомлень: 705 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:52 kluychkooleg написав: velvet написав: Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту. Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту.



не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС

Кнопка Погасить кредит в приложении TAS2U. Кнопка Погасить кредит в приложении TAS2U. ingtrans

Повідомлень: 2713 З нами з: 31.07.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 11:54 Re: ТАСКОМБАНК kluychkooleg написав: не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС

Потянуть ТАСом. Выбираете свою Б5 в tas2u , там есть "пимпа" погасить кредит. Нажимаете на неё и списываете деньги с карты другого банка, предварительно добавив эту карту в tas2u. Не рекомендуется добавлять карты других банков, которые берут комис за списание с них денег другими сервисами переводов. Потянуть ТАСом. Выбираете свою Б5 в tas2u , там есть "пимпа" погасить кредит. Нажимаете на неё и списываете деньги с карты другого банка, предварительно добавив эту карту в tas2u. Не рекомендуется добавлять карты других банков, которые берут комис за списание с них денег другими сервисами переводов. velvet Повідомлень: 3815 З нами з: 06.03.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 12:08 Re: ТАСКОМБАНК velvet написав: Потянуть ТАСом. Выбираете свою Б5 в tas2u , там есть "пимпа" погасить кредит. Нажимаете на неё и списываете деньги с карты другого банка, предварительно добавив эту карту в tas2u. Не рекомендуется добавлять карты других банков, которые берут комис за списание с них денег другими сервисами переводов. Потянуть ТАСом. Выбираете свою Б5 в tas2u , там есть "пимпа" погасить кредит. Нажимаете на неё и списываете деньги с карты другого банка, предварительно добавив эту карту в tas2u. Не рекомендуется добавлять карты других банков, которые берут комис за списание с них денег другими сервисами переводов.



Хм, ТАС использует какой-то свой уникальный способ перевода? Если так, то в других банках могут и не знать деталей.

И, добавляя карту, вы сообщаете ТАС все ее реквизиты - номер, дату, СVV.

Как-то, когда в Инете платишь с виртуальной карты Привата, на которой только нужная для оплаты сумма, не сильно беспокоишься. А тут придется вводить реальную рабочую карту.

Позвонил в поддержку - сказали, что монописуально, идут по p2p, и точно так же, как при обычном переводе p2p на карте средства отобразятся сразу, а на счет попадут в течение трех рабочих дней, в субботу и воскресенье не обрабатываются. То есть по их словам я понял, что разницы нет. Хм, ТАС использует какой-то свой уникальный способ перевода? Если так, то в других банках могут и не знать деталей.И, добавляя карту, вы сообщаете ТАС все ее реквизиты - номер, дату, СVV.Как-то, когда в Инете платишь с виртуальной карты Привата, на которой только нужная для оплаты сумма, не сильно беспокоишься. А тут придется вводить реальную рабочую карту.Позвонил в поддержку - сказали, что монописуально, идут по p2p, и точно так же, как при обычном переводе p2p на карте средства отобразятся сразу, а на счет попадут в течение трех рабочих дней, в субботу и воскресенье не обрабатываются. То есть по их словам я понял, что разницы нет. kluychkooleg Повідомлень: 705 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 13:15 kluychkooleg написав: velvet написав: Потянуть ТАСом. Выбираете свою Б5 в tas2u , там есть "пимпа" погасить кредит. Нажимаете на неё и списываете деньги с карты другого банка, предварительно добавив эту карту в tas2u. Не рекомендуется добавлять карты других банков, которые берут комис за списание с них денег другими сервисами переводов. Потянуть ТАСом. Выбираете свою Б5 в tas2u , там есть "пимпа" погасить кредит. Нажимаете на неё и списываете деньги с карты другого банка, предварительно добавив эту карту в tas2u. Не рекомендуется добавлять карты других банков, которые берут комис за списание с них денег другими сервисами переводов.



Хм, ТАС использует какой-то свой уникальный способ перевода? Если так, то в других банках могут и не знать деталей.

И, добавляя карту, вы сообщаете ТАС все ее реквизиты - номер, дату, СVV.

Как-то, когда в Инете платишь с виртуальной карты Привата, на которой только нужная для оплаты сумма, не сильно беспокоишься. А тут придется вводить реальную рабочую карту.

Позвонил в поддержку - сказали, что монописуально, идут по p2p, и точно так же, как при обычном переводе p2p на карте средства отобразятся сразу, а на счет попадут в течение трех рабочих дней, в субботу и воскресенье не обрабатываются. То есть по их словам я понял, что разницы нет. Хм, ТАС использует какой-то свой уникальный способ перевода? Если так, то в других банках могут и не знать деталей.И, добавляя карту, вы сообщаете ТАС все ее реквизиты - номер, дату, СVV.Как-то, когда в Инете платишь с виртуальной карты Привата, на которой только нужная для оплаты сумма, не сильно беспокоишься. А тут придется вводить реальную рабочую карту.Позвонил в поддержку - сказали, что монописуально, идут по p2p, и точно так же, как при обычном переводе p2p на карте средства отобразятся сразу, а на счет попадут в течение трех рабочих дней, в субботу и воскресенье не обрабатываются. То есть по их словам я понял, что разницы нет.

Уровень поддержки многих банков к сожалению очень низкий.

Я Вам вариант написал, которым сам пользовался. Что для него лучше каждый решает сам. Уровень поддержки многих банков к сожалению очень низкий.Я Вам вариант написал, которым сам пользовался. Что для него лучше каждый решает сам. velvet Повідомлень: 3815 З нами з: 06.03.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3684368536863687 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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