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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 11:39
kluychkooleg
Конечно
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velvet
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:44
посетитель написав: kluychkooleg написав: посетитель написав:
П.с.2: иногда не оленячи курсы вылазят дороже.Если в том же моно четко понимаешь по какому курсу спишут, то в тасе не всё так однозначно - комиссии за покупку/продажу, овердрафт, двойная конвертация и т.д.
Честно говоря, не слышал о комиссиях в ТАС, возникающих при обмене валют.
Ок, немного не так выразился - за списание зачисление.Что ещё более запутанней
Да нет там никакой путаницы и можно обойтись без комиссий. Но, конечно лучше, когда условия простые и никаких комиссий не берется - как в Форварде, например.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:47
velvet написав: kluychkooleg написав: ingtrans написав:
В некоторых банках доступную сумму на счету можно увидеть в выписке, но в ТАСе она меня ни разу не интересовала, как, я думаю, и многих других клиентов.
Как видите есть и другие клиенты и уверен, что их тоже немало. Забавны еще советы девушек из поддержки - а вы пробуйте время от времени, когда-то операция пройдет. Вот поэтому я и зарекся переводить не по СЭП - там, как я понимаю, средства сразу заходят на счет и реально отображаются в сумме. И не надо "пробовать время от времени". В отличие от перевода по номеру карты.
Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту.
не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС
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kluychkooleg
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:52
kluychkooleg написав: velvet написав:
Вы просто не правильно делали эти переводы. Нужно было через погасить кредит, тогда деньги сразу проводятся по счёту.
не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС
Кнопка Погасить кредит в приложении TAS2U.
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ingtrans
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Додано: Суб 24 кві, 2021 11:54
kluychkooleg написав:
не понимаю, как можно перевести деньги с другого банка на погашение кредита в ТАС
Потянуть ТАСом. Выбираете свою Б5 в tas2u , там есть "пимпа" погасить кредит. Нажимаете на неё и списываете деньги с карты другого банка, предварительно добавив эту карту в tas2u. Не рекомендуется добавлять карты других банков, которые берут комис за списание с них денег другими сервисами переводов.
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velvet
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Додано: Суб 24 кві, 2021 12:08
velvet написав:
Потянуть ТАСом. Выбираете свою Б5 в tas2u , там есть "пимпа" погасить кредит. Нажимаете на неё и списываете деньги с карты другого банка, предварительно добавив эту карту в tas2u. Не рекомендуется добавлять карты других банков, которые берут комис за списание с них денег другими сервисами переводов.
Хм, ТАС использует какой-то свой уникальный способ перевода? Если так, то в других банках могут и не знать деталей.
И, добавляя карту, вы сообщаете ТАС все ее реквизиты - номер, дату, СVV.
Как-то, когда в Инете платишь с виртуальной карты Привата, на которой только нужная для оплаты сумма, не сильно беспокоишься. А тут придется вводить реальную рабочую карту.
Позвонил в поддержку - сказали, что монописуально, идут по p2p, и точно так же, как при обычном переводе p2p на карте средства отобразятся сразу, а на счет попадут в течение трех рабочих дней, в субботу и воскресенье не обрабатываются. То есть по их словам я понял, что разницы нет.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 24 кві, 2021 13:15
kluychkooleg написав: velvet написав:
Потянуть ТАСом. Выбираете свою Б5 в tas2u , там есть "пимпа" погасить кредит. Нажимаете на неё и списываете деньги с карты другого банка, предварительно добавив эту карту в tas2u. Не рекомендуется добавлять карты других банков, которые берут комис за списание с них денег другими сервисами переводов.
Хм, ТАС использует какой-то свой уникальный способ перевода? Если так, то в других банках могут и не знать деталей.
И, добавляя карту, вы сообщаете ТАС все ее реквизиты - номер, дату, СVV.
Как-то, когда в Инете платишь с виртуальной карты Привата, на которой только нужная для оплаты сумма, не сильно беспокоишься. А тут придется вводить реальную рабочую карту.
Позвонил в поддержку - сказали, что монописуально, идут по p2p, и точно так же, как при обычном переводе p2p на карте средства отобразятся сразу, а на счет попадут в течение трех рабочих дней, в субботу и воскресенье не обрабатываются. То есть по их словам я понял, что разницы нет.
Уровень поддержки многих банков к сожалению очень низкий.
Я Вам вариант написал, которым сам пользовался. Что для него лучше каждый решает сам.
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velvet
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Додано: Суб 24 кві, 2021 15:36
velvet написав:
Уровень поддержки многих банков к сожалению очень низкий.
Я Вам вариант написал, которым сам пользовался. Что для него лучше каждый решает сам.
Так а вы валюту меняли сразу после этого? Ну или проверяли по выписке, что гривня зашла на счет, а не только на карту. Я, конечно, проверю это все на малой сумме.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:54
kluychkooleg
Вы думаете, что здесь люди сидят годами и врут?
Для гашения кредита проводится по счёту в тот же день. Все гасят именно так уже не первый и не второй год. Но лично вы можете не верить и проверять если вам так нравится... Вдруг у вас особенные правила обработки таких платежей
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Vorlon
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:20
kluychkooleg написав: velvet написав:
Уровень поддержки многих банков к сожалению очень низкий.
Я Вам вариант написал, которым сам пользовался. Что для него лучше каждый решает сам.
Так а вы валюту меняли сразу после этого? Ну или проверяли по выписке, что гривня зашла на счет, а не только на карту. Я, конечно, проверю это все на малой сумме.
Ага, перевірте на малій, бо більше 30к на день з однієї картки так не затягнете.
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klug
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