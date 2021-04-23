|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 17:41
Vorlon написав:kluychkooleg
Вы думаете, что здесь люди сидят годами и врут?
Для гашения кредита проводится по счёту в тот же день. Все гасят именно так уже не первый и не второй год. Но лично вы можете не верить и проверять если вам так нравится... Вдруг у вас особенные правила обработки таких платежей
В тот же день ВСЕ платежи проводятся, любыми способами. Меня интересуют не дни, а минуты. И причем тут вранье? В связи с путаницей по заходу средств на карту и на счет, я просто пытался уточнить. Проверю, как это работает на малой сумме.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Суб 24 кві, 2021 17:45, всього редагувалось 1 раз.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 кві, 2021 17:43
klug написав: kluychkooleg написав: velvet написав:
Уровень поддержки многих банков к сожалению очень низкий.
Я Вам вариант написал, которым сам пользовался. Что для него лучше каждый решает сам.
Так а вы валюту меняли сразу после этого? Ну или проверяли по выписке, что гривня зашла на счет, а не только на карту. Я, конечно, проверю это все на малой сумме.
Ага, перевірте на малій, бо більше 30к на день з однієї картки так не затягнете.
Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 кві, 2021 17:52
kluychkooleg написав:
Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть.
Тогда нет смысла всё это обсуждать. При таких объемах реальный способ фактически только СЭП. Но счета на минуты, конечно, не будет - будут часы.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2715
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 кві, 2021 18:07
ingtrans написав: kluychkooleg написав:
Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть.
Тогда нет смысла всё это обсуждать. При таких объемах реальный способ фактически только СЭП. Но счета на минуты, конечно, не будет - будут часы.
Ну реально было не часы, а где-то час, думаю, точно время не засекал. Но способ надо проверить - 30к иногда тоже деньги.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 кві, 2021 18:21
kluychkooleg написав: ingtrans написав: kluychkooleg написав:
Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть.
Тогда нет смысла всё это обсуждать. При таких объемах реальный способ фактически только СЭП. Но счета на минуты, конечно, не будет - будут часы.
Ну реально было не часы, а где-то час, думаю, точно время не засекал. Но способ надо проверить - 30к иногда тоже деньги.
В большинстве случаев СЭП приходит, наверное, где-то в пределах пары часов, но бывают и исключения.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2715
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|