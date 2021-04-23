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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3685368636873688 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 220 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 54 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 220 Додано: Суб 24 кві, 2021 17:41 Vorlon написав: kluychkooleg

Вы думаете, что здесь люди сидят годами и врут? Для гашения кредита проводится по счёту в тот же день. Все гасят именно так уже не первый и не второй год. Но лично вы можете не верить и проверять если вам так нравится... Вдруг у вас особенные правила обработки таких платежей Вы думаете, что здесь люди сидят годами и врут?Для гашения кредита проводится по счёту в тот же день. Все гасят именно так уже не первый и не второй год. Но лично вы можете не верить и проверять если вам так нравится... Вдруг у вас особенные правила обработки таких платежей



В тот же день ВСЕ платежи проводятся, любыми способами. Меня интересуют не дни, а минуты. И причем тут вранье? В связи с путаницей по заходу средств на карту и на счет, я просто пытался уточнить. Проверю, как это работает на малой сумме. В тот же день ВСЕ платежи проводятся, любыми способами. Меня интересуют не дни, а минуты. И причем тут вранье? В связи с путаницей по заходу средств на карту и на счет, я просто пытался уточнить. Проверю, как это работает на малой сумме. Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 24 кві, 2021 17:45, всього редагувалось 1 раз. kluychkooleg Повідомлень: 715 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 17:43 klug написав: kluychkooleg написав: velvet написав: Уровень поддержки многих банков к сожалению очень низкий.

Я Вам вариант написал, которым сам пользовался. Что для него лучше каждый решает сам. Уровень поддержки многих банков к сожалению очень низкий.Я Вам вариант написал, которым сам пользовался. Что для него лучше каждый решает сам.



Так а вы валюту меняли сразу после этого? Ну или проверяли по выписке, что гривня зашла на счет, а не только на карту. Я, конечно, проверю это все на малой сумме. Так а вы валюту меняли сразу после этого? Ну или проверяли по выписке, что гривня зашла на счет, а не только на карту. Я, конечно, проверю это все на малой сумме.

Ага, перевірте на малій, бо більше 30к на день з однієї картки так не затягнете. Ага, перевірте на малій, бо більше 30к на день з однієї картки так не затягнете.



Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть. Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть. kluychkooleg Повідомлень: 715 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 17:52 Re: ТАСКОМБАНК kluychkooleg написав: Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть. Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть.

Тогда нет смысла всё это обсуждать. При таких объемах реальный способ фактически только СЭП. Но счета на минуты, конечно, не будет - будут часы. Тогда нет смысла всё это обсуждать. При таких объемах реальный способ фактически только СЭП. Но счета на минуты, конечно, не будет - будут часы. ingtrans

Повідомлень: 2715 З нами з: 31.07.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 18:07 ingtrans написав: kluychkooleg написав: Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть. Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть.

Тогда нет смысла всё это обсуждать. При таких объемах реальный способ фактически только СЭП. Но счета на минуты, конечно, не будет - будут часы. Тогда нет смысла всё это обсуждать. При таких объемах реальный способ фактически только СЭП. Но счета на минуты, конечно, не будет - будут часы.



Ну реально было не часы, а где-то час, думаю, точно время не засекал. Но способ надо проверить - 30к иногда тоже деньги. Ну реально было не часы, а где-то час, думаю, точно время не засекал. Но способ надо проверить - 30к иногда тоже деньги. kluychkooleg Повідомлень: 715 З нами з: 30.12.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 18:21 kluychkooleg написав: ingtrans написав: kluychkooleg написав: Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть. Уже не вариант. Это ограничение со стороны ТАС именно на такой способ перевода? Потому, как другим способом можно хоть 200к перетянуть.

Тогда нет смысла всё это обсуждать. При таких объемах реальный способ фактически только СЭП. Но счета на минуты, конечно, не будет - будут часы. Тогда нет смысла всё это обсуждать. При таких объемах реальный способ фактически только СЭП. Но счета на минуты, конечно, не будет - будут часы.



Ну реально было не часы, а где-то час, думаю, точно время не засекал. Но способ надо проверить - 30к иногда тоже деньги. Ну реально было не часы, а где-то час, думаю, точно время не засекал. Но способ надо проверить - 30к иногда тоже деньги.

В большинстве случаев СЭП приходит, наверное, где-то в пределах пары часов, но бывают и исключения. В большинстве случаев СЭП приходит, наверное, где-то в пределах пары часов, но бывают и исключения. ingtrans

Повідомлень: 2715 З нами з: 31.07.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3685368636873688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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