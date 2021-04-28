RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3688368936903691>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 18:09

Закончился депозит. Вторую неделю не могу забрать!
Причина банальна, выдают купюрами по 50-100грн, а мне это не подходит! Как можно повлиять на представителей банка, чтобы сделали нормальный заказ купюр, а не предлагали забрать торбу купюрами по 50-100грн? Я уже не прошу купюрами по 1000грн, но хотя бы по 500грн организовать выдачу ведь можно!
Два раза заказывал, прихожу, а предлагают только то, что в кассе по факту мелкими.
Выглядит просто как издевательство... :twisted:
Watcher
 
Повідомлень: 2173
З нами з: 31.05.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 18:55

Watcher а перевести в какой нибудь более клиентоориентированный банк, где есть нужные номиналы, чтобы потом там снять не вариант? К примеру на Пумбу или Аллу. Потому как вторую неделю ждать... Это ж вы бобос теряете за каждый день ожидания. :(
Зы. С другой стороны фонд сотками это по сути две стандартные банковские пачки - нужна и не такая уж и торба
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6179
З нами з: 20.03.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:05

Flamingo, человек 2 неделю теряет %% на своем фонде. Уже инкассаторов мог заказать, а вы о сумке :lol:
Ромасик
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 30.03.15
Подякував: 368 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:14

Flamingo
О каких двух пачках говорите? Двух стопках? :-)
Фонд по 50грн - это 40(!) пачек по 100шт. купюр. Может кому и приятно носить такие объемы, но мне не очень. Перевести в другой банк - это терять +1000грн сразу только на сам факт перевода.
Watcher
 
Повідомлень: 2173
З нами з: 31.05.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Ромасик написав:Flamingo, человек 2 неделю теряет %% на своем фонде. Уже инкассаторов мог заказать, а вы о сумке

Прежде чем писать всякую чушь, вы бы хоть поинтересовались, сколько стоят услуги инкассаторов...
Watcher
 
Повідомлень: 2173
З нами з: 31.05.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Watcher написав:О каких двух пачках говорите?

Банковских.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2736
З нами з: 31.07.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:36

  Watcher написав:Flamingo
О каких двух пачках говорите? Двух стопках? :-)
Фонд по 50грн - это 40(!) пачек по 100шт. купюр. Может кому и приятно носить такие объемы, но мне не очень. Перевести в другой банк - это терять +1000грн сразу только на сам факт перевода.

Ну в банках Украины со времен СССР используется такая терминология - полная пачка банкнот - 1000 банкнот одного номинала. Пачка состоит из 10 корешков (по укр. корiнцiв). Полный корешок - 100 банкнот одного номинала. Корешки и пачки бывают еще и непрлными когда в них менее 100 или 1000 листов соответсвенно. А еще бывают сборные - когда кассир пакует "хвосты" банкнот разных номиналов в одну пачку. Но такое клиентам выдавать низзя... Как то так. Соответственно укр.фонл это либо две банковские пачки сотками, либо 4 полтинниками. Вес пачки - чуть меньше 1 кг. В дипломате помещается 4 пачки легко. В свое время в банке до 100 пачек приходилось получать. Да на машине. Но ниче - управлялся.
Что касается "терять" - не знаю вашего набора карт - я в свое время выплачивал депо на дебетовую часть виики и оттуда свободно тянул куда мнебыло надо. Правда депо был не под фонд а меньше
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6179
З нами з: 20.03.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:54

  Flamingo написав:Что касается "терять" - не знаю вашего набора карт - я в свое время выплачивал депо на дебетовую часть виики и оттуда свободно тянул

Судячи з попередніх питань, то Віка навряд чи у людини є і вже не буде. Ізю можна дешево поповнити з Платівки? (Ліньки гортати тарифи).
klug
 
Повідомлень: 5705
З нами з: 18.08.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:03

ТАС вообще что-то поломался в последнее время, доллары он тоже не новыми отдает, хотя раньше все было нормально. А вот от гривни я бы нос не воротил - берите, какие есть, несите до кассы нормального банка, пополняете карту, потом в банкомате или кассе другого отделения снимаете нормальными.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 747
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:14

  Watcher написав:
  Ромасик написав:Flamingo, человек 2 неделю теряет %% на своем фонде. Уже инкассаторов мог заказать, а вы о сумке

Прежде чем писать всякую чушь, вы бы хоть поинтересовались, сколько стоят услуги инкассаторов...

https://sheriff.com.ua/uslugi/soprovozh ... nkassacii/

пс. могу подсказать еще где грузчиков найти.
Ромасик
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 30.03.15
Подякував: 368 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3688368936903691>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AleksD і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.