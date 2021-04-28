Додано: Сер 28 кві, 2021 19:36

Watcher написав: Flamingo

О каких двух пачках говорите? Двух стопках?

Фонд по 50грн - это 40(!) пачек по 100шт. купюр. Может кому и приятно носить такие объемы, но мне не очень. Перевести в другой банк - это терять +1000грн сразу только на сам факт перевода. О каких двух пачках говорите? Двух стопках?Фонд по 50грн - это 40(!) пачек по 100шт. купюр. Может кому и приятно носить такие объемы, но мне не очень. Перевести в другой банк - это терять +1000грн сразу только на сам факт перевода.

Ну в банках Украины со времен СССР используется такая терминология - полная пачка банкнот - 1000 банкнот одного номинала. Пачка состоит из 10 корешков (по укр. корiнцiв). Полный корешок - 100 банкнот одного номинала. Корешки и пачки бывают еще и непрлными когда в них менее 100 или 1000 листов соответсвенно. А еще бывают сборные - когда кассир пакует "хвосты" банкнот разных номиналов в одну пачку. Но такое клиентам выдавать низзя... Как то так. Соответственно укр.фонл это либо две банковские пачки сотками, либо 4 полтинниками. Вес пачки - чуть меньше 1 кг. В дипломате помещается 4 пачки легко. В свое время в банке до 100 пачек приходилось получать. Да на машине. Но ниче - управлялся.Что касается "терять" - не знаю вашего набора карт - я в свое время выплачивал депо на дебетовую часть виики и оттуда свободно тянул куда мнебыло надо. Правда депо был не под фонд а меньше