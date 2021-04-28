Закончился депозит. Вторую неделю не могу забрать! Причина банальна, выдают купюрами по 50-100грн, а мне это не подходит! Как можно повлиять на представителей банка, чтобы сделали нормальный заказ купюр, а не предлагали забрать торбу купюрами по 50-100грн? Я уже не прошу купюрами по 1000грн, но хотя бы по 500грн организовать выдачу ведь можно! Два раза заказывал, прихожу, а предлагают только то, что в кассе по факту мелкими. Выглядит просто как издевательство...
Watcher а перевести в какой нибудь более клиентоориентированный банк, где есть нужные номиналы, чтобы потом там снять не вариант? К примеру на Пумбу или Аллу. Потому как вторую неделю ждать... Это ж вы бобос теряете за каждый день ожидания. Зы. С другой стороны фонд сотками это по сути две стандартные банковские пачки - нужна и не такая уж и торба
Flamingo О каких двух пачках говорите? Двух стопках? Фонд по 50грн - это 40(!) пачек по 100шт. купюр. Может кому и приятно носить такие объемы, но мне не очень. Перевести в другой банк - это терять +1000грн сразу только на сам факт перевода.
Watcher написав:Flamingo О каких двух пачках говорите? Двух стопках? Фонд по 50грн - это 40(!) пачек по 100шт. купюр. Может кому и приятно носить такие объемы, но мне не очень. Перевести в другой банк - это терять +1000грн сразу только на сам факт перевода.
Ну в банках Украины со времен СССР используется такая терминология - полная пачка банкнот - 1000 банкнот одного номинала. Пачка состоит из 10 корешков (по укр. корiнцiв). Полный корешок - 100 банкнот одного номинала. Корешки и пачки бывают еще и непрлными когда в них менее 100 или 1000 листов соответсвенно. А еще бывают сборные - когда кассир пакует "хвосты" банкнот разных номиналов в одну пачку. Но такое клиентам выдавать низзя... Как то так. Соответственно укр.фонл это либо две банковские пачки сотками, либо 4 полтинниками. Вес пачки - чуть меньше 1 кг. В дипломате помещается 4 пачки легко. В свое время в банке до 100 пачек приходилось получать. Да на машине. Но ниче - управлялся. Что касается "терять" - не знаю вашего набора карт - я в свое время выплачивал депо на дебетовую часть виики и оттуда свободно тянул куда мнебыло надо. Правда депо был не под фонд а меньше
ТАС вообще что-то поломался в последнее время, доллары он тоже не новыми отдает, хотя раньше все было нормально. А вот от гривни я бы нос не воротил - берите, какие есть, несите до кассы нормального банка, пополняете карту, потом в банкомате или кассе другого отделения снимаете нормальными.