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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3688368936903691 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 220 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 54 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 220 Додано: Чет 29 кві, 2021 00:35

Watcher написав: Закончился депозит. Вторую неделю не могу забрать! Закончился депозит. Вторую неделю не могу забрать!



не пугайте народ, а то я подумал что что-то с банкой



Watcher написав: Причина банальна, выдают купюрами по 50-100грн, а мне это не подходит!

Причина банальна, выдают купюрами по 50-100грн, а мне это не подходит!

берите что дают. или берите сколько можете пересчитать. или все 200 и 500

что мешает забирать частично?

у плативки нет ограничений на кол-во снятий





Watcher написав: Как можно повлиять на представителей банка, чтобы сделали нормальный заказ купюр, а не предлагали забрать торбу купюрами по 50-100грн? Я уже не прошу купюрами по 1000грн, но хотя бы по 500грн организовать выдачу ведь можно!

Два раза заказывал, прихожу, а предлагают только то, что в кассе по факту мелкими.

Выглядит просто как издевательство... Как можно повлиять на представителей банка, чтобы сделали нормальный заказ купюр, а не предлагали забрать торбу купюрами по 50-100грн? Я уже не прошу купюрами по 1000грн, но хотя бы по 500грн организовать выдачу ведь можно!Два раза заказывал, прихожу, а предлагают только то, что в кассе по факту мелкими.Выглядит просто как издевательство...



в других банках если вы хотите определёнными купюрами или эмиссионными могут попроситьь и 1% от суммы



и кстати шоб не ходить можно СЭПом слать расходы будут 20платежей по 5грн = 100грн

(20*9999 = 199980) не смог удержаться)не пугайте народ, а то я подумал что что-то с банкойберите что дают. или берите сколько можете пересчитать. или все 200 и 500что мешает забирать частично?у плативки нет ограничений на кол-во снятийв других банках если вы хотите определёнными купюрами или эмиссионными могут попроситьь и 1% от суммыи кстати шоб не ходить можно СЭПом слать расходы будут 20платежей по 5грн = 100грн(20*9999 = 199980) uaprofi

Повідомлень: 4706 З нами з: 21.04.11 Подякував: 666 раз. Подякували: 450 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 кві, 2021 00:39 Re: ТАСКОМБАНК Ромасик написав: Flamingo, человек 2 неделю теряет %% на своем фонде. Уже инкассаторов мог заказать, а вы о сумке Flamingo, человек 2 неделю теряет %% на своем фонде. Уже инкассаторов мог заказать, а вы о сумке

на ощадном же тоже по 20 грн в день капает) на ощадном же тоже по 20 грн в день капает) uaprofi

Повідомлень: 4706 З нами з: 21.04.11 Подякував: 666 раз. Подякували: 450 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3688368936903691 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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