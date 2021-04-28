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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3688368936903691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 00:35

не смог удержаться)
  Watcher написав:Закончился депозит. Вторую неделю не могу забрать!


не пугайте народ, а то я подумал что что-то с банкой

  Watcher написав:Причина банальна, выдают купюрами по 50-100грн, а мне это не подходит!

берите что дают. или берите сколько можете пересчитать. или все 200 и 500
что мешает забирать частично?
у плативки нет ограничений на кол-во снятий


  Watcher написав:Как можно повлиять на представителей банка, чтобы сделали нормальный заказ купюр, а не предлагали забрать торбу купюрами по 50-100грн? Я уже не прошу купюрами по 1000грн, но хотя бы по 500грн организовать выдачу ведь можно!
Два раза заказывал, прихожу, а предлагают только то, что в кассе по факту мелкими.
Выглядит просто как издевательство... :twisted:


в других банках если вы хотите определёнными купюрами или эмиссионными могут попроситьь и 1% от суммы

и кстати шоб не ходить можно СЭПом слать расходы будут 20платежей по 5грн = 100грн
(20*9999 = 199980)
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 00:39

Re: ТАСКОМБАНК

  Ромасик написав:Flamingo, человек 2 неделю теряет %% на своем фонде. Уже инкассаторов мог заказать, а вы о сумке

на ощадном же тоже по 20 грн в день капает)
uaprofi
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Повідомлень: 4706
З нами з: 21.04.11
Подякував: 666 раз.
Подякували: 450 раз.
 
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  #<1 ... 3688368936903691
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