не пугайте народ, а то я подумал что что-то с банкой
берите что дают. или берите сколько можете пересчитать. или все 200 и 500
что мешает забирать частично?
у плативки нет ограничений на кол-во снятий
Watcher написав:Как можно повлиять на представителей банка, чтобы сделали нормальный заказ купюр, а не предлагали забрать торбу купюрами по 50-100грн? Я уже не прошу купюрами по 1000грн, но хотя бы по 500грн организовать выдачу ведь можно!
Два раза заказывал, прихожу, а предлагают только то, что в кассе по факту мелкими.
Выглядит просто как издевательство...
в других банках если вы хотите определёнными купюрами или эмиссионными могут попроситьь и 1% от суммы
и кстати шоб не ходить можно СЭПом слать расходы будут 20платежей по 5грн = 100грн
(20*9999 = 199980)