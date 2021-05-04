Где-то в 19:20 немного гасил кредитную В5 с другой своей В5, используя пимпу. Деньги с дебетовой В5 списали, на кредитную не закинули.
При гашении с карт других банков проблем нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 кві, 2021 19:47
Re: ТАСКОМБАНК
Где-то в 19:20 немного гасил кредитную В5 с другой своей В5, используя пимпу. Деньги с дебетовой В5 списали, на кредитную не закинули.
При гашении с карт других банков проблем нет.
Додано: Сер 05 тра, 2021 07:25
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите. Как с минимальными потерями перевести с Таса на izi. Есть только плативка. Спасибо.
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:20
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:22
_PORT_UA
Доброго дня.
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