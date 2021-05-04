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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3690369136923693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 19:47

Re: ТАСКОМБАНК

Где-то в 19:20 немного гасил кредитную В5 с другой своей В5, используя пимпу. Деньги с дебетовой В5 списали, на кредитную не закинули. :(

При гашении с карт других банков проблем нет.
MASolomko
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Повідомлень: 3237
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:25

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите. Как с минимальными потерями перевести с Таса на izi. Есть только плативка. Спасибо.
egorek
 
Повідомлень: 217
З нами з: 16.12.14
Подякував: 15 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:20

  egorek написав:Подскажите. Как с минимальными потерями перевести с Таса на izi. Есть только плативка. Спасибо.


Доброго дня.

Переказ через інтернет-банкінг TAS2U з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» на картку іншого Банку України - 0,45% + 5 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:22

_PORT_UA

Доброго дня.

Для того, що перевірити інформацію надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІП, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 в особисті повідомлення.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:25

MASolomko

Доброго дня.

Консультація надається по загальним питанням.
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Повідомлень: 2858
З нами з: 17.07.15
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  #<1 ... 3690369136923693
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