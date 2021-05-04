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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 кві, 2021 19:47
Где-то в 19:20 немного гасил кредитную В5 с другой своей В5, используя пимпу. Деньги с дебетовой В5 списали, на кредитную не закинули.
При гашении с карт других банков проблем нет.
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MASolomko
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:25
Подскажите. Как с минимальными потерями перевести с Таса на izi. Есть только плативка. Спасибо.
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egorek
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Додано: Сер 05 тра, 2021 08:20
egorek написав:
Подскажите. Как с минимальными потерями перевести с Таса на izi. Есть только плативка. Спасибо.
Доброго дня.
Переказ через інтернет-банкінг TAS2U з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» на картку іншого Банку України - 0,45% + 5 грн.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 08:22
_PORT_UA
Доброго дня.
Для того, що перевірити інформацію надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІП, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 в особисті повідомлення.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 08:25
MASolomko
Доброго дня.
Консультація надається по загальним питанням.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:06
egorek написав:
Подскажите. Как с минимальными потерями перевести с Таса на izi. Есть только плативка
Снять с плативки нал в кассе и засунуть в более другой банк
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:51
TASCOMBANK написав: egorek написав:
Подскажите. Как с минимальными потерями перевести с Таса на izi. Есть только плативка. Спасибо.
Доброго дня.
Переказ через інтернет-банкінг TAS2U з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» на картку іншого Банку України - 0,45% + 5 грн.
Так izi - інший банк чи ні? МФО у нього той самий. Якщо Універсал офіційно називає Монобанк своїм "продуктом", то як юридично трактує ТАС izi?
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klug
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