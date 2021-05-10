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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:38
Комса з комісіями майже дискваліфікували ІБ для оперативного руху гривні.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:40
Додано: Суб 08 тра, 2021 08:24
Re: ТАСКОМБАНК
где найти MCC сделанной покупки? уже все облазил и в личном кабинете и в приложении! спс
Додано: Суб 08 тра, 2021 08:54
Re: ТАСКОМБАНК
Есть пдф-выписка в ИБ
Додано: Вів 11 тра, 2021 08:56
Re: ТАСКОМБАНК
Зачисление на Плативку после обмена с в5 без комиссии?
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:19
Re: ТАСКОМБАНК
Обещали БЕЗ, попробуйте
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:44
nnallex
Доброго дня!
Інформуємо, що МСС код операції відображається в TAS2U в виписці.
Для того, щоб сформувати виписку Вам необхідно у TAS2U в розділі «Карти» під необхідної картою «проскроліть» операції вниз / нажати «Подивитися всі» / нажати на значок «pdf» / вибрати необхідний період для формування виписки / натиснути «Завантажити».
Виписку можна зберегти на Ваш пристрій, або вислати на свою електронну адрес.
У виписці Ви зможете побачити:
- всі платежі за Вашим рахунком
- MCC, за яким пройшов платіж
- нарахований кешбек за кожний платіж, у разі його наявності
- залишок коштів після кожного платежу
- загальну суму витрат та надходжень за обраний період.
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