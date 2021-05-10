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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3691369236933694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:38

Комса з комісіями майже дискваліфікували ІБ для оперативного руху гривні.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37331
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:40

  Квесторе_поверніться написав:Комса з комісіями майже дискваліфікували ІБ для оперативного руху гривні.

Тока из-за Виики тут и живу
остальное отстой в этой жло-й банке :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 63
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Подякував: 5 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 08:24

Re: ТАСКОМБАНК

где найти MCC сделанной покупки? уже все облазил и в личном кабинете и в приложении! спс
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 08:54

Re: ТАСКОМБАНК

Есть пдф-выписка в ИБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:56

Re: ТАСКОМБАНК

Зачисление на Плативку после обмена с в5 без комиссии?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:19

Re: ТАСКОМБАНК

Обещали БЕЗ, попробуйте
Amethyst
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Повідомлень: 63
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:44

nnallex

Доброго дня!

Інформуємо, що МСС код операції відображається в TAS2U в виписці.

Для того, щоб сформувати виписку Вам необхідно у TAS2U в розділі «Карти» під необхідної картою «проскроліть» операції вниз / нажати «Подивитися всі» / нажати на значок «pdf» / вибрати необхідний період для формування виписки / натиснути «Завантажити».
Виписку можна зберегти на Ваш пристрій, або вислати на свою електронну адрес.

У виписці Ви зможете побачити:
- всі платежі за Вашим рахунком
- MCC, за яким пройшов платіж
- нарахований кешбек за кожний платіж, у разі його наявності
- залишок коштів після кожного платежу
- загальну суму витрат та надходжень за обраний період.
TASCOMBANK
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