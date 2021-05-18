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Додано: П'ят 14 тра, 2021 12:00
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:21
Amid Дякую.
Другий раз сам себе загнав у пастку, закинувши кошти на Б5 через поповнення у т2ю, замість СЕПу (безлімітна карта). З 10 ранку проводка висисть транслітером і не дає здійснити купівлю валюти.
при цьому, курс у ПУМБі 27,65 висить і не рухається. У ТАСі - 27,67, однак кошти висять
Додано: П'ят 14 тра, 2021 14:04
greenozon Не тримаю такого. Без Альфи вистачає
ТАС уже теж 26,65. Чекаю з 10-ї ранку на проводку. Боюсь, що до понеділка таке буде.
Баланс картки оновився одразу і пуш прийшов, а по факту кошти висять по дорозі з моно.
Купити через термінал можна на усю суму, а от валюту поміняти - фонарь.
на Форексі 27.58 різко. Літо наближається
Додано: Вів 18 тра, 2021 20:15
Re: ТАСКОМБАНК
По weekend оплата в интернете коммуналки на сайте привата за свои принесёт кэшбек 2%? А то ПУМБ и new card себя в этом месяце уже исчерпали ).
Додано: Вів 18 тра, 2021 20:16
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:49
Простой вопрос - почему в Альфе перевод средств на сберегательный счет и обратно происходит мгновенно, а в TAS заявка попадает на обработку? В чем проблема сделать переброс мгновенным, как в Альфе?
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:50
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:07
А можно в двух словах - что не так? В приложении визуально сразу пререброс идет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 19 тра, 2021 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:09
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