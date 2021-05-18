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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3693369436953696>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 12:00

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:виключно кеш у банкоматі
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:21

Amid Дякую.
Другий раз сам себе загнав у пастку, закинувши кошти на Б5 через поповнення у т2ю, замість СЕПу (безлімітна карта). З 10 ранку проводка висисть транслітером і не дає здійснити купівлю валюти.
при цьому, курс у ПУМБі 27,65 висить і не рухається. У ТАСі - 27,67, однак кошти висять :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:25

stas_rst
в Альфі зранку було по .63
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 14:04

greenozon Не тримаю такого. Без Альфи вистачає :)
ТАС уже теж 26,65. Чекаю з 10-ї ранку на проводку. Боюсь, що до понеділка таке буде.
Баланс картки оновився одразу і пуш прийшов, а по факту кошти висять по дорозі з моно.
Купити через термінал можна на усю суму, а от валюту поміняти - фонарь.
на Форексі 27.58 різко. Літо наближається :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:15

Re: ТАСКОМБАНК

По weekend оплата в интернете коммуналки на сайте привата за свои принесёт кэшбек 2%? А то ПУМБ и new card себя в этом месяце уже исчерпали ).
consul
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:16

  consul написав:По weekend оплата в интернете коммуналки на сайте привата за свои принесёт кэшбек 2%? А то ПУМБ и new card себя в этом месяце уже исчерпали ).

Принесет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:49

Простой вопрос - почему в Альфе перевод средств на сберегательный счет и обратно происходит мгновенно, а в TAS заявка попадает на обработку? В чем проблема сделать переброс мгновенным, как в Альфе?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:50

  kluychkooleg написав:Простой вопрос - почему в Альфе перевод средств на сберегательный счет и обратно происходит мгновенно, а в TAS заявка попадает на обработку? В чем проблема сделать переброс мгновенным, как в Альфе?

Для начала на ветке Альфы спросите про мнгновенно :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:07

  Amethyst написав:
  kluychkooleg написав:Простой вопрос - почему в Альфе перевод средств на сберегательный счет и обратно происходит мгновенно, а в TAS заявка попадает на обработку? В чем проблема сделать переброс мгновенным, как в Альфе?

Для начала на ветке Альфы спросите про мнгновенно :mrgreen:


А можно в двух словах - что не так? В приложении визуально сразу пререброс идет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 19 тра, 2021 13:12, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:09

  kluychkooleg написав:Простой вопрос - почему в Альфе перевод средств на сберегательный счет и обратно происходит мгновенно, а в TAS заявка попадает на обработку? В чем проблема сделать переброс мгновенным, как в Альфе?

В TAS2U тормозит не операция переброски, а обновление балансов и выписок.
Faceless
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