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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:19
Faceless написав: kluychkooleg написав:
Простой вопрос - почему в Альфе перевод средств на сберегательный счет и обратно происходит мгновенно, а в TAS заявка попадает на обработку? В чем проблема сделать переброс мгновенным, как в Альфе?
В TAS2U тормозит не операция переброски, а обновление балансов и выписок.
В принципе от чего именно тормозит не так важно, важно, что тормозит и в редкие моменты это критично. Например, при покупке валюты по хорошему курсу. ТАС же курсы меняпет мгновенно по любому дуновению на МБ.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:41
Как на сегодня лучше пополнить б5 гривной для онлайн обмена сэпом или пимпой в тас2ю?
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Яша
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:48
Яша написав:
Как на сегодня лучше пополнить б5 гривной для онлайн обмена сэпом или пимпой в тас2ю?
Пимпой быстрее, но ограничение по сумме до 30 к.грн.
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velvet
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Додано: Сер 19 тра, 2021 14:49
Яша написав:
Как на сегодня лучше пополнить б5 гривной для онлайн обмена сэпом или пимпой в тас2ю?
СЭП -- самый надёж-й вар
А шо у дебетной Б5 тоже есть пимпа?
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Amethyst
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:15
Amethyst написав: Яша написав:
Как на сегодня лучше пополнить б5 гривной для онлайн обмена сэпом или пимпой в тас2ю?
СЭП -- самый надёж-й вар
а где реквизиты можно посмотреть?
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:33
посетитель написав: Amethyst написав: Яша написав:
Как на сегодня лучше пополнить б5 гривной для онлайн обмена сэпом или пимпой в тас2ю?
СЭП -- самый надёж-й вар
а где реквизиты можно посмотреть?
В pdf выписке по Б5
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