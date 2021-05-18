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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3693369436953696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:19

  Faceless написав:
  kluychkooleg написав:Простой вопрос - почему в Альфе перевод средств на сберегательный счет и обратно происходит мгновенно, а в TAS заявка попадает на обработку? В чем проблема сделать переброс мгновенным, как в Альфе?

В TAS2U тормозит не операция переброски, а обновление балансов и выписок.


В принципе от чего именно тормозит не так важно, важно, что тормозит и в редкие моменты это критично. Например, при покупке валюты по хорошему курсу. ТАС же курсы меняпет мгновенно по любому дуновению на МБ.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:41

Re: ТАСКОМБАНК

Как на сегодня лучше пополнить б5 гривной для онлайн обмена сэпом или пимпой в тас2ю?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:48

  Яша написав:Как на сегодня лучше пополнить б5 гривной для онлайн обмена сэпом или пимпой в тас2ю?

Пимпой быстрее, но ограничение по сумме до 30 к.грн.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:49

  Яша написав:Как на сегодня лучше пополнить б5 гривной для онлайн обмена сэпом или пимпой в тас2ю?

СЭП -- самый надёж-й вар
А шо у дебетной Б5 тоже есть пимпа?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:15

  Amethyst написав:
  Яша написав:Как на сегодня лучше пополнить б5 гривной для онлайн обмена сэпом или пимпой в тас2ю?

СЭП -- самый надёж-й вар
а где реквизиты можно посмотреть?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:33

  посетитель написав:
  Amethyst написав:
  Яша написав:Как на сегодня лучше пополнить б5 гривной для онлайн обмена сэпом или пимпой в тас2ю?

СЭП -- самый надёж-й вар
а где реквизиты можно посмотреть?

В pdf выписке по Б5
velvet
 
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  #<1 ... 3693369436953696
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