RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3697369836993700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:36

ukrmvs , а дата обновления у Вас 25 мая стоит ?
Спасибо большое
LazyLazy098
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.05.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:27

Re: ТАСКОМБАНК

Для зарплатников по кредитной карте Б5 с 15 марта 2021 года действует программа лояльности. Из основного:
  • безкоштовна картка MasterCard World Contactless
  • підвищенний кешбек 3 % за кредитні:
    • магазини та супермаркети
    • авто (заправки, АЗС, мийки)
    • дозвілля (кафе, ресторани, кінотеатри, театри)
    • товари для дому та саду, техніка
  • при розрахунках в інших категоріях кешбек не нараховується
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 08.03.18
Подякував: 397 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3697369836993700
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, MASolomko, ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.