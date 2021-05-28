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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 12:36
ukrmvs , а дата обновления у Вас 25 мая стоит ?
Спасибо большое
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LazyLazy098
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Додано: Суб 29 тра, 2021 12:27
Для зарплатников по кредитной карте Б5 с 15 марта 2021 года действует программа лояльности
. Из основного:
- безкоштовна картка MasterCard World Contactless
- підвищенний кешбек 3 % за кредитні:
- магазини та супермаркети
- авто (заправки, АЗС, мийки)
- дозвілля (кафе, ресторани, кінотеатри, театри)
- товари для дому та саду, техніка
- при розрахунках в інших категоріях кешбек не нараховується
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MASolomko
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