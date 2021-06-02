ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 12:36
ukrmvs , а дата обновления у Вас 25 мая стоит ? Спасибо большое
LazyLazy098
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Додано: Суб 29 тра, 2021 12:27
Для зарплатников по кредитной карте Б5 с 15 марта 2021 года действует
программа лояльности
. Из основного:
безкоштовна картка MasterCard World Contactless підвищенний кешбек 3 % за кредитні: магазини та супермаркети авто (заправки, АЗС, мийки) дозвілля (кафе, ресторани, кінотеатри, театри) товари для дому та саду, техніка при розрахунках в інших категоріях кешбек не нараховується
MASolomko
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Додано: Нед 30 тра, 2021 10:10
MASolomko написав:
Для зарплатников по кредитной карте Б5 с 15 марта 2021 года действует
программа лояльности
. Из основного:
безкоштовна картка MasterCard World Contactless підвищенний кешбек 3 % за кредитні: магазини та супермаркети авто (заправки, АЗС, мийки) дозвілля (кафе, ресторани, кінотеатри, театри) товари для дому та саду, техніка при розрахунках в інших категоріях кешбек не нараховується
Интересно. Как ФОПу второй группы придумать себе самому зарплату?
rollo
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Додано: Пон 31 тра, 2021 08:59
Подскажите, какую сумму за операцию/в сутки/в месяц можно перебросить на Б5 с помощью кнопки Погасить кредит с карты другого банка (в др. банке лимитов нет)?
Sergion
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Додано: Пон 31 тра, 2021 09:36
Sergion написав:
Подскажите, какую сумму за операцию/в сутки/в месяц можно перебросить на Б5 с помощью кнопки Погасить кредит с карты другого банка (в др. банке лимитов нет)?
Было еще зимой 30к в сутки. И все - не поднималось никак. Щас думаю вряд ли что поменялось
Flamingo
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Додано: Пон 31 тра, 2021 09:46
Flamingo написав: Sergion написав:
Подскажите, какую сумму за операцию/в сутки/в месяц можно перебросить на Б5 с помощью кнопки Погасить кредит с карты другого банка (в др. банке лимитов нет)?
Было еще зимой 30к в сутки. И все - не поднималось никак. Щас думаю вряд ли что поменялось
Отвечу сам на свой вопрос: 29999 в сутки, за 1 операцию любая сумма до 29999
Sergion
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Додано: Пон 31 тра, 2021 12:38
Пришел кешбек по Вике.
Ferlakur
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Додано: Пон 31 тра, 2021 14:59
Sergion Доброго дня. Так, дійсно максимальна сума однієї операції по картці не включаючи суму комісі - 29 999 грн. Максимальна сума всіх операцій по картці, зроблених протягом календарного місяця - 249 999 грн.
TASCOMBANK
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Додано: Чет 03 чер, 2021 16:06
напомните ,плиз ... какие плюшки по КБ при рассчете в торговой сети своими еврами в ЕС по Вик енду... и только ли они действуют на выходных ?
lincoln2
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Додано: Чет 03 чер, 2021 16:15
lincoln2 написав:
напомните ,плиз ... какие плюшки по КБ при рассчете в торговой сети своими еврами в ЕС по Вик енду... и только ли они действуют на выходных ?
Мало платить в ЕС - надо еще и платить в зоне Евро. А плюшек там не особо - 1% не зависимо от дня недели. То если за кредитные то есть 3% в выхи, но Евро то вы будете класть. Да и в валюте у нас банкам физиков кредитовать запрещено. Так что только 1%. Если где найдете возможность заплатить через инет (я например на Тенерифе покупал билеты в Лоро-парк через их сайт) то будет 2%. И тоже не зависимо от дня недели.
Как-то так...
Flamingo
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