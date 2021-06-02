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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3697369836993700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:36

ukrmvs , а дата обновления у Вас 25 мая стоит ?
Спасибо большое
LazyLazy098
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:27

Re: ТАСКОМБАНК

Для зарплатников по кредитной карте Б5 с 15 марта 2021 года действует программа лояльности. Из основного:
  • безкоштовна картка MasterCard World Contactless
  • підвищенний кешбек 3 % за кредитні:
    • магазини та супермаркети
    • авто (заправки, АЗС, мийки)
    • дозвілля (кафе, ресторани, кінотеатри, театри)
    • товари для дому та саду, техніка
  • при розрахунках в інших категоріях кешбек не нараховується
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 30 тра, 2021 10:10

  MASolomko написав:Для зарплатников по кредитной карте Б5 с 15 марта 2021 года действует программа лояльности. Из основного:
  • безкоштовна картка MasterCard World Contactless
  • підвищенний кешбек 3 % за кредитні:
    • магазини та супермаркети
    • авто (заправки, АЗС, мийки)
    • дозвілля (кафе, ресторани, кінотеатри, театри)
    • товари для дому та саду, техніка
  • при розрахунках в інших категоріях кешбек не нараховується

Интересно. Как ФОПу второй группы придумать себе самому зарплату? :roll:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 08:59

Подскажите, какую сумму за операцию/в сутки/в месяц можно перебросить на Б5 с помощью кнопки Погасить кредит с карты другого банка (в др. банке лимитов нет)?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 09:36

  Sergion написав:Подскажите, какую сумму за операцию/в сутки/в месяц можно перебросить на Б5 с помощью кнопки Погасить кредит с карты другого банка (в др. банке лимитов нет)?

Было еще зимой 30к в сутки. И все - не поднималось никак. Щас думаю вряд ли что поменялось
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 09:46

  Flamingo написав:
  Sergion написав:Подскажите, какую сумму за операцию/в сутки/в месяц можно перебросить на Б5 с помощью кнопки Погасить кредит с карты другого банка (в др. банке лимитов нет)?

Было еще зимой 30к в сутки. И все - не поднималось никак. Щас думаю вряд ли что поменялось

Отвечу сам на свой вопрос: 29999 в сутки, за 1 операцию любая сумма до 29999
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 12:38

Re: ТАСКОМБАНК

Пришел кешбек по Вике.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:59

Sergion

Доброго дня.

Так, дійсно максимальна сума однієї операції по картці не включаючи суму комісі -
29 999 грн.
Максимальна сума всіх операцій по картці, зроблених протягом календарного місяця -
249 999 грн.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:06

Re: ТАСКОМБАНК

напомните ,плиз ... какие плюшки по КБ при рассчете в торговой сети своими еврами в ЕС по Вик енду... и только ли они действуют на выходных ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:15

  lincoln2 написав:напомните ,плиз ... какие плюшки по КБ при рассчете в торговой сети своими еврами в ЕС по Вик енду... и только ли они действуют на выходных ?

Мало платить в ЕС - надо еще и платить в зоне Евро. А плюшек там не особо - 1% не зависимо от дня недели. То если за кредитные то есть 3% в выхи, но Евро то вы будете класть. Да и в валюте у нас банкам физиков кредитовать запрещено. Так что только 1%. Если где найдете возможность заплатить через инет (я например на Тенерифе покупал билеты в Лоро-парк через их сайт) то будет 2%. И тоже не зависимо от дня недели.
Как-то так... 8)
Flamingo
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  #<1 ... 3697369836993700
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