Додано: Чет 03 чер, 2021 16:58

lincoln2 написав: Flamingo написав: lincoln2 написав: напомните ,плиз ... какие плюшки по КБ при рассчете в торговой сети своими еврами в ЕС по Вик енду... и только ли они действуют на выходных ? напомните ,плиз ... какие плюшки по КБ при рассчете в торговой сети своими еврами в ЕС по Вик енду... и только ли они действуют на выходных ?

Мало платить в ЕС - надо еще и платить в зоне Евро. А плюшек там не особо - 1% не зависимо от дня недели. То если за кредитные то есть 3% в выхи, но Евро то вы будете класть. Да и в валюте у нас банкам физиков кредитовать запрещено. Так что только 1%. Если где найдете возможность заплатить через инет (я например на Тенерифе покупал билеты в Лоро-парк через их сайт) то будет 2%. И тоже не зависимо от дня недели.

Как-то так... Мало платить в ЕС - надо еще и платить в зоне Евро. А плюшек там не особо - 1% не зависимо от дня недели. То если за кредитные то есть 3% в выхи, но Евро то вы будете класть. Да и в валюте у нас банкам физиков кредитовать запрещено. Так что только 1%. Если где найдете возможность заплатить через инет (я например на Тенерифе покупал билеты в Лоро-парк через их сайт) то будет 2%. И тоже не зависимо от дня недели.Как-то так...

Спасибо... Может подскажете , в зоне Евро , Туристич сбор за отель и Дьюти фри , чем "вкуснее" платить ? Спасибо... Может подскажете , в зоне Евро , Туристич сбор за отель и Дьюти фри , чем "вкуснее" платить ?

Дьюти фри скорее всего ничем - никто в этом месяце его кажись не предложил - ну то есть кроме Виики ща 1% если есть евровая б5 будет тот же 1%, если пакетная карта Аллы с просьбой раммой Кэшью то 0.5%. Ну а туристический сбор он де там платится все равно в отелях через их терминалы - надо глянуть у кого там есть путешествия и если есть карты того банка в евро и на них начисляют кишмиш - платить ними. Если нету и ставка мала и не перекрывает валютные риски если платить гривневой картой, то опять таки Виика, Б5 в евро или пакетка Аллы в евро