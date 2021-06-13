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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3699370037013702>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:33

  Flamingo написав:
  lincoln2 написав:напомните ,плиз ... какие плюшки по КБ при рассчете в торговой сети своими еврами в ЕС по Вик енду... и только ли они действуют на выходных ?

Мало платить в ЕС - надо еще и платить в зоне Евро. А плюшек там не особо - 1% не зависимо от дня недели. То если за кредитные то есть 3% в выхи, но Евро то вы будете класть. Да и в валюте у нас банкам физиков кредитовать запрещено. Так что только 1%. Если где найдете возможность заплатить через инет (я например на Тенерифе покупал билеты в Лоро-парк через их сайт) то будет 2%. И тоже не зависимо от дня недели.
Как-то так... 8)

Спасибо... Может подскажете , в зоне Евро , Туристич сбор за отель и Дьюти фри , чем "вкуснее" платить ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:58

  lincoln2 написав:
  Flamingo написав:
  lincoln2 написав:напомните ,плиз ... какие плюшки по КБ при рассчете в торговой сети своими еврами в ЕС по Вик енду... и только ли они действуют на выходных ?

Мало платить в ЕС - надо еще и платить в зоне Евро. А плюшек там не особо - 1% не зависимо от дня недели. То если за кредитные то есть 3% в выхи, но Евро то вы будете класть. Да и в валюте у нас банкам физиков кредитовать запрещено. Так что только 1%. Если где найдете возможность заплатить через инет (я например на Тенерифе покупал билеты в Лоро-парк через их сайт) то будет 2%. И тоже не зависимо от дня недели.
Как-то так... 8)

Спасибо... Может подскажете , в зоне Евро , Туристич сбор за отель и Дьюти фри , чем "вкуснее" платить ?

Дьюти фри скорее всего ничем - никто в этом месяце его кажись не предложил - ну то есть кроме Виики ща 1% если есть евровая б5 будет тот же 1%, если пакетная карта Аллы с просьбой раммой Кэшью то 0.5%. Ну а туристический сбор он де там платится все равно в отелях через их терминалы - надо глянуть у кого там есть путешествия и если есть карты того банка в евро и на них начисляют кишмиш - платить ними. Если нету и ставка мала и не перекрывает валютные риски если платить гривневой картой, то опять таки Виика, Б5 в евро или пакетка Аллы в евро
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:58

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Напомните пожалуйста, в Тасе кешбек обнуляется раз в квартал? Ближайшее получается будет в конце июня?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:33

_PORT_UA, 1го липня до 18:00.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:13

KVV ,а ви не в курсі, обнуляється лише позитивний залишок кешбеку? Чому питаю: була купівля на закордонному інет сайті, нарахували кешбек. Потім сталося повернення коштів і кешбек відповідно також потрібно провернути, а його вже вивів. Тепер у мене значиться кешбек в мінусі. Ось і питаю, обнуляється лише позитивний залишок? Може у когось було подібне?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:24

_PORT_UA, свої зобов'язання перед вами банк може пробачити, а от ваші перед банком ні.

"Какой хитрый человек"© :mrgreen:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:35

  _PORT_UA написав:Ось і питаю, обнуляється лише позитивний залишок? Може у когось було подібне?

Подобного не было, но очевидно, что казино забирает себе только прибыль. А убытки остаются клиентам :)

Прибыль - приватизируем
Убытки - национализируем
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:25

Сумма в льготном периоде

Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:04

Подскажите как тут обменивается валюта. Есть гривнево-доларовые карты Б5 и плативки.
Слать сэп на гривневую Б5 и менять на долларовую Б5? Или с плативками такое?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:05

  demichh написав:Подскажите как тут обменивается валюта. Есть гривнево-доларовые карты Б5 и плативки.
Слать сэп на гривневую Б5 и менять на долларовую Б5? Или с плативками такое?

СЕП на Б5 (грн.), потім з неї обміняти на Б5 (долл.).
Якщо виводити в кеш, то варто відкрити ощадний рахунок у долл., перевести на нього, і зняти через 1 робочий день. Всі ці маніпуляції в результаті вийдуть безкоштовно.
Son of Sun
 
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