lincoln2 написав:напомните ,плиз ... какие плюшки по КБ при рассчете в торговой сети своими еврами в ЕС по Вик енду... и только ли они действуют на выходных ?
Мало платить в ЕС - надо еще и платить в зоне Евро. А плюшек там не особо - 1% не зависимо от дня недели. То если за кредитные то есть 3% в выхи, но Евро то вы будете класть. Да и в валюте у нас банкам физиков кредитовать запрещено. Так что только 1%. Если где найдете возможность заплатить через инет (я например на Тенерифе покупал билеты в Лоро-парк через их сайт) то будет 2%. И тоже не зависимо от дня недели. Как-то так...
Спасибо... Может подскажете , в зоне Евро , Туристич сбор за отель и Дьюти фри , чем "вкуснее" платить ?
lincoln2 написав:напомните ,плиз ... какие плюшки по КБ при рассчете в торговой сети своими еврами в ЕС по Вик енду... и только ли они действуют на выходных ?
Мало платить в ЕС - надо еще и платить в зоне Евро. А плюшек там не особо - 1% не зависимо от дня недели. То если за кредитные то есть 3% в выхи, но Евро то вы будете класть. Да и в валюте у нас банкам физиков кредитовать запрещено. Так что только 1%. Если где найдете возможность заплатить через инет (я например на Тенерифе покупал билеты в Лоро-парк через их сайт) то будет 2%. И тоже не зависимо от дня недели. Как-то так...
Спасибо... Может подскажете , в зоне Евро , Туристич сбор за отель и Дьюти фри , чем "вкуснее" платить ?
Дьюти фри скорее всего ничем - никто в этом месяце его кажись не предложил - ну то есть кроме Виики ща 1% если есть евровая б5 будет тот же 1%, если пакетная карта Аллы с просьбой раммой Кэшью то 0.5%. Ну а туристический сбор он де там платится все равно в отелях через их терминалы - надо глянуть у кого там есть путешествия и если есть карты того банка в евро и на них начисляют кишмиш - платить ними. Если нету и ставка мала и не перекрывает валютные риски если платить гривневой картой, то опять таки Виика, Б5 в евро или пакетка Аллы в евро
KVV ,а ви не в курсі, обнуляється лише позитивний залишок кешбеку? Чому питаю: була купівля на закордонному інет сайті, нарахували кешбек. Потім сталося повернення коштів і кешбек відповідно також потрібно провернути, а його вже вивів. Тепер у мене значиться кешбек в мінусі. Ось і питаю, обнуляється лише позитивний залишок? Може у когось було подібне?
Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?
demichh написав:Подскажите как тут обменивается валюта. Есть гривнево-доларовые карты Б5 и плативки. Слать сэп на гривневую Б5 и менять на долларовую Б5? Или с плативками такое?
СЕП на Б5 (грн.), потім з неї обміняти на Б5 (долл.). Якщо виводити в кеш, то варто відкрити ощадний рахунок у долл., перевести на нього, і зняти через 1 робочий день. Всі ці маніпуляції в результаті вийдуть безкоштовно.