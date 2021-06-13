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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:18
antey718 написав:
Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?
Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".
Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд
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Додано: Пон 14 чер, 2021 18:23
Вкладчик1234 написав: antey718 написав:
Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?
Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".
Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд
Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет.
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