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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:18
antey718 написав:
Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?
Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".
Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд
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Додано: Пон 14 чер, 2021 18:23
Вкладчик1234 написав: antey718 написав:
Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?
Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".
Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд
Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 21:40
antey718 написав: Вкладчик1234 написав: antey718 написав:
Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?
Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".
Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд
Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет.
У меня аналогично, ещё в начале прошлой недели остаток к погашению в этом месяце был 4000 грн, к прошлой пятнице эта сумма сама уменьшилась до 700 грн с копейками….возвратов, отмен, розеток и прочего ничего не было, написал письмо представителю на этом форуме, т.к. контакт центр ничем не мог помочь (видели ту же информацию, что и я в TAS2U). В любом случае советую гаситься по своим расчетам, т.к. потом ничего не докажете, и принтскрины с TAS2U не помогут
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Додано: Пон 14 чер, 2021 22:31
antey718 написав: Вкладчик1234 написав: antey718 написав:
Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?
Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".
Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд
Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет.
Я так розумію, що за їх версією ви випали на половину, бо частини суми залишилася у пільговому?
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