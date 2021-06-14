Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3699370037013702 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 221 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 54 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 221 Додано: Пон 14 чер, 2021 18:18 antey718 написав: Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения? Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?

Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".

Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14722 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8018 раз. Подякували: 3887 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 18:23 Вкладчик1234 написав: antey718 написав: Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения? Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?

Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".

Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд



Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет. Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет. antey718 Повідомлень: 606 З нами з: 03.08.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 21:40 antey718 написав: Вкладчик1234 написав: antey718 написав: Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения? Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?

Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".

Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд



Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет. Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет.



У меня аналогично, ещё в начале прошлой недели остаток к погашению в этом месяце был 4000 грн, к прошлой пятнице эта сумма сама уменьшилась до 700 грн с копейками….возвратов, отмен, розеток и прочего ничего не было, написал письмо представителю на этом форуме, т.к. контакт центр ничем не мог помочь (видели ту же информацию, что и я в TAS2U). В любом случае советую гаситься по своим расчетам, т.к. потом ничего не докажете, и принтскрины с TAS2U не помогут У меня аналогично, ещё в начале прошлой недели остаток к погашению в этом месяце был 4000 грн, к прошлой пятнице эта сумма сама уменьшилась до 700 грн с копейками….возвратов, отмен, розеток и прочего ничего не было, написал письмо представителю на этом форуме, т.к. контакт центр ничем не мог помочь (видели ту же информацию, что и я в TAS2U). В любом случае советую гаситься по своим расчетам, т.к. потом ничего не докажете, и принтскрины с TAS2U не помогут AlexSV Повідомлень: 1278 З нами з: 11.02.09 Подякував: 33 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 22:31 antey718 написав: Вкладчик1234 написав: antey718 написав: Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения? Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?

Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".

Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд



Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет. Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет.

Я так розумію, що за їх версією ви випали на половину, бо частини суми залишилася у пільговому? Я так розумію, що за їх версією ви випали на половину, бо частини суми залишилася у пільговому? klug Повідомлень: 5808 З нами з: 18.08.14 Подякував: 255 раз. Подякували: 760 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 07:34 AlexSV написав: У меня аналогично, ещё в начале прошлой недели остаток к погашению в этом месяце был 4000 грн, к прошлой пятнице эта сумма сама уменьшилась до 700 грн с копейками….возвратов, отмен, розеток и прочего ничего не было, написал письмо представителю на этом форуме, т.к. контакт центр ничем не мог помочь (видели ту же информацию, что и я в TAS2U). В любом случае советую гаситься по своим расчетам, т.к. потом ничего не докажете, и принтскрины с TAS2U не помогут У меня аналогично, ещё в начале прошлой недели остаток к погашению в этом месяце был 4000 грн, к прошлой пятнице эта сумма сама уменьшилась до 700 грн с копейками….возвратов, отмен, розеток и прочего ничего не было, написал письмо представителю на этом форуме, т.к. контакт центр ничем не мог помочь (видели ту же информацию, что и я в TAS2U). В любом случае советую гаситься по своим расчетам, т.к. потом ничего не докажете, и принтскрины с TAS2U не помогут



Так же поменялся.

По суммам - отняли операции за 30 мая, который раньше входили в задолженность. Так же поменялся.По суммам - отняли операции за 30 мая, который раньше входили в задолженность. Aps

Повідомлень: 3511 З нами з: 24.06.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 07:52 Aps написав: AlexSV написав: У меня аналогично, ещё в начале прошлой недели остаток к погашению в этом месяце был 4000 грн, к прошлой пятнице эта сумма сама уменьшилась до 700 грн с копейками….возвратов, отмен, розеток и прочего ничего не было, написал письмо представителю на этом форуме, т.к. контакт центр ничем не мог помочь (видели ту же информацию, что и я в TAS2U). В любом случае советую гаситься по своим расчетам, т.к. потом ничего не докажете, и принтскрины с TAS2U не помогут У меня аналогично, ещё в начале прошлой недели остаток к погашению в этом месяце был 4000 грн, к прошлой пятнице эта сумма сама уменьшилась до 700 грн с копейками….возвратов, отмен, розеток и прочего ничего не было, написал письмо представителю на этом форуме, т.к. контакт центр ничем не мог помочь (видели ту же информацию, что и я в TAS2U). В любом случае советую гаситься по своим расчетам, т.к. потом ничего не докажете, и принтскрины с TAS2U не помогут



Так же поменялся.

По суммам - отняли операции за 30 мая, который раньше входили в задолженность. Так же поменялся.По суммам - отняли операции за 30 мая, который раньше входили в задолженность.



Суммы за 30 мая по факту у меня были проведены 01.06. и не попали в сумму задолженности на июнь, да и за 30 число лично у меня сумма трат была незначительной, а «пропало» из июньского платежа более 3 тыс…так что тут что-то другое) Суммы за 30 мая по факту у меня были проведены 01.06. и не попали в сумму задолженности на июнь, да и за 30 число лично у меня сумма трат была незначительной, а «пропало» из июньского платежа более 3 тыс…так что тут что-то другое) AlexSV Повідомлень: 1278 З нами з: 11.02.09 Подякував: 33 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 07:58 AlexSV написав: Суммы за 30 мая по факту у меня были проведены 01.06. и не попали в сумму задолженности на июнь, да и за 30 число лично у меня сумма трат была незначительной, а «пропало» из июньского платежа более 3 тыс…так что тут что-то другое) Суммы за 30 мая по факту у меня были проведены 01.06. и не попали в сумму задолженности на июнь, да и за 30 число лично у меня сумма трат была незначительной, а «пропало» из июньского платежа более 3 тыс…так что тут что-то другое)



Все может быть, но у меня именно так.

Проблема имхо из-за отнятия каких то трат.

Вон 29-го тоже был выходной. )

А может вообще что-то обновляли и выборочно потеряли. Все может быть, но у меня именно так.Проблема имхо из-за отнятия каких то трат.Вон 29-го тоже был выходной. )А может вообще что-то обновляли и выборочно потеряли. Aps

Повідомлень: 3511 З нами з: 24.06.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3699370037013702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Kevin, la9,

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ferlakur Кочевник і 8 гостейМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор