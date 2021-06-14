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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3699370037013702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:18

  antey718 написав:Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?

Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".
Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:23

  Вкладчик1234 написав:
  antey718 написав:Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?

Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".
Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд


Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:40

  antey718 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  antey718 написав:Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?

Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".
Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд


Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет.


У меня аналогично, ещё в начале прошлой недели остаток к погашению в этом месяце был 4000 грн, к прошлой пятнице эта сумма сама уменьшилась до 700 грн с копейками….возвратов, отмен, розеток и прочего ничего не было, написал письмо представителю на этом форуме, т.к. контакт центр ничем не мог помочь (видели ту же информацию, что и я в TAS2U). В любом случае советую гаситься по своим расчетам, т.к. потом ничего не докажете, и принтскрины с TAS2U не помогут
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:31

  antey718 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  antey718 написав:Сегодня обнаружил что в tas2u сумма по Вике к погашению в льготном периоде почему-то уменьшилась, в начале месяце было около 6700 (что совпадает с моими подсчетами и пришло сообщения от таса в Viber в начале месяца), а стало 3700, что явно меньше потраченного в прошлом месяце. На горячке также называют меньшую сумму, у кого-то еще есть такие же расхождения?

Розетки, эпики, и т.п. были? Они могут списывать аж после получения товара и истечения "14 дней для возврата".
Поэтому некоторые траты идут следующим месяцем, и переносятся вперёд


Не было, горячка утверждает что я каким-то волшебным образом выпал из льготного периода, но понятно ей веры нет.

Я так розумію, що за їх версією ви випали на половину, бо частини суми залишилася у пільговому?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 07:34

  AlexSV написав:У меня аналогично, ещё в начале прошлой недели остаток к погашению в этом месяце был 4000 грн, к прошлой пятнице эта сумма сама уменьшилась до 700 грн с копейками….возвратов, отмен, розеток и прочего ничего не было, написал письмо представителю на этом форуме, т.к. контакт центр ничем не мог помочь (видели ту же информацию, что и я в TAS2U). В любом случае советую гаситься по своим расчетам, т.к. потом ничего не докажете, и принтскрины с TAS2U не помогут


Так же поменялся.
По суммам - отняли операции за 30 мая, который раньше входили в задолженность.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 07:52

  Aps написав:
  AlexSV написав:У меня аналогично, ещё в начале прошлой недели остаток к погашению в этом месяце был 4000 грн, к прошлой пятнице эта сумма сама уменьшилась до 700 грн с копейками….возвратов, отмен, розеток и прочего ничего не было, написал письмо представителю на этом форуме, т.к. контакт центр ничем не мог помочь (видели ту же информацию, что и я в TAS2U). В любом случае советую гаситься по своим расчетам, т.к. потом ничего не докажете, и принтскрины с TAS2U не помогут


Так же поменялся.
По суммам - отняли операции за 30 мая, который раньше входили в задолженность.


Суммы за 30 мая по факту у меня были проведены 01.06. и не попали в сумму задолженности на июнь, да и за 30 число лично у меня сумма трат была незначительной, а «пропало» из июньского платежа более 3 тыс…так что тут что-то другое)
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 07:58

  AlexSV написав:Суммы за 30 мая по факту у меня были проведены 01.06. и не попали в сумму задолженности на июнь, да и за 30 число лично у меня сумма трат была незначительной, а «пропало» из июньского платежа более 3 тыс…так что тут что-то другое)


Все может быть, но у меня именно так.
Проблема имхо из-за отнятия каких то трат.
Вон 29-го тоже был выходной. )
А может вообще что-то обновляли и выборочно потеряли.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:16

  Aps написав:
  AlexSV написав:Суммы за 30 мая по факту у меня были проведены 01.06. и не попали в сумму задолженности на июнь, да и за 30 число лично у меня сумма трат была незначительной, а «пропало» из июньского платежа более 3 тыс…так что тут что-то другое)


Все может быть, но у меня именно так.
Проблема имхо из-за отнятия каких то трат.
Вон 29-го тоже был выходной. )
А может вообще что-то обновляли и выборочно потеряли.


Все возможно) но лично я буду гасить ту сумму, которая у меня светилась на 01.06 и которая полностью совпадала с моими расчетами.
AlexSV
 
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  #<1 ... 3699370037013702
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