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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:13
Тася на б5 подлила лимиту. Видимо очередная раздача пошла. Проверяйтесь
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:17
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:52
Re: ТАСКОМБАНК
Есть такое. Налили чуть-чуть, но это уже прогресс по сравнению с тем, когда лимита и отродясь не было
А у ТАС есть короткий номер контакт-центра 8778? На сайте инфу про него не нашёл.
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