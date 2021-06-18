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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:13
Тася на б5 подлила лимиту. Видимо очередная раздача пошла. Проверяйтесь
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:17
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:52
Re: ТАСКОМБАНК
Есть такое. Налили чуть-чуть, но это уже прогресс по сравнению с тем, когда лимита и отродясь не было
А у ТАС есть короткий номер контакт-центра 8778? На сайте инфу про него не нашёл.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:39
ТАСКОМБАНК и PayPal
PayPal прислал счет на оплату в гривнах. Банк добавил к сумме 3% и оплатил. Мотивирует это тем, что PayPal за рубежом и он отправлял ему доллары. Но счет же в гривнах, причем тут доллары и 3% за конвертацию? Это правильное списание?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:49
Абсолютно правильное
Почитайте в ВикипедИи, шо такое DCC и выставьте у Палки птысу, шобы она выставляла счет в инвалюте, а не конвертила черти как у грн
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:56
Amethyst Спасибо. Всегда стараюсь получать счета и платить в валюте покупки. Это палка с какого то перепугу вместо основной карты (там не было средств) списала комиссию с этой без моего ведома.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:59
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