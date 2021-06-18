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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3700370137023703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:13

Тася на б5 подлила лимиту. Видимо очередная раздача пошла. Проверяйтесь
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:17

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Тася на б5 подлила лимиту. Видимо очередная раздача пошла. Проверяйтесь

Доливают видимо тем кто мало пользуется.
Жене напудрили +15% к тому что было.
Мне на Б5, которую юзаю постоянно ничего не добавили, хотя там и так огого.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:52

Re: ТАСКОМБАНК

Есть такое. Налили чуть-чуть, но это уже прогресс по сравнению с тем, когда лимита и отродясь не было :)


А у ТАС есть короткий номер контакт-центра 8778? На сайте инфу про него не нашёл.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:39

ТАСКОМБАНК и PayPal

PayPal прислал счет на оплату в гривнах. Банк добавил к сумме 3% и оплатил. Мотивирует это тем, что PayPal за рубежом и он отправлял ему доллары. Но счет же в гривнах, причем тут доллары и 3% за конвертацию? Это правильное списание?
Славик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:49

  Славик написав:PayPal прислал счет на оплату в гривнах. Банк добавил к сумме 3% и оплатил. Мотивирует это тем, что PayPal за рубежом и он отправлял ему доллары. Но счет же в гривнах, причем тут доллары и 3% за конвертацию? Это правильное списание?

Абсолютно правильное
Почитайте в ВикипедИи, шо такое DCC и выставьте у Палки птысу, шобы она выставляла счет в инвалюте, а не конвертила черти как у грн :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:56

Amethyst Спасибо. Всегда стараюсь получать счета и платить в валюте покупки. Это палка с какого то перепугу вместо основной карты (там не было средств) списала комиссию с этой без моего ведома.
Славик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:59

  MASolomko написав:А у ТАС есть короткий номер контакт-центра 8778? На сайте инфу про него не нашёл.

Пришла СМСка КЕШБЕК до 5% за покупки щодня тел.8778
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:16

  vollena71 написав:
  MASolomko написав:А у ТАС есть короткий номер контакт-центра 8778? На сайте инфу про него не нашёл.

Пришла СМСка КЕШБЕК до 5% за покупки щодня тел.8778

Горячка сказала что это замануха на пудру
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:10

Re: ТАСКОМБАНК

Тут оплата ньюшкой сиба будет с кб? Спс
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:26

  Вкладчик1234 написав:
  vollena71 написав:
  MASolomko написав:А у ТАС есть короткий номер контакт-центра 8778? На сайте инфу про него не нашёл.

Пришла СМСка КЕШБЕК до 5% за покупки щодня тел.8778

Горячка сказала что это замануха на пудру

заманухи в стиле тазика - акция*уякция пользуйтесь картой Б5 до конца июня и получайте невероятный кешбек до 777 грн. (2%/1%)
маркетинг комсорга застрял в 89ом
Ромасик
 
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