|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:13
Тася на б5 подлила лимиту. Видимо очередная раздача пошла. Проверяйтесь
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6439
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1720 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:17
Flamingo написав:
Тася на б5 подлила лимиту. Видимо очередная раздача пошла. Проверяйтесь
Доливают видимо тем кто мало пользуется.
Жене напудрили +15% к тому что было.
Мне на Б5, которую юзаю постоянно ничего не добавили, хотя там и так огого.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:52
Есть такое. Налили чуть-чуть, но это уже прогресс по сравнению с тем, когда лимита и отродясь не было
А у ТАС есть короткий номер контакт-центра 8778? На сайте инфу про него не нашёл.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3403
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:39
PayPal прислал счет на оплату в гривнах. Банк добавил к сумме 3% и оплатил. Мотивирует это тем, что PayPal за рубежом и он отправлял ему доллары. Но счет же в гривнах, причем тут доллары и 3% за конвертацию? Это правильное списание?
-
Славик
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 04.07.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:49
Славик написав:
PayPal прислал счет на оплату в гривнах. Банк добавил к сумме 3% и оплатил. Мотивирует это тем, что PayPal за рубежом и он отправлял ему доллары. Но счет же в гривнах, причем тут доллары и 3% за конвертацию? Это правильное списание?
Абсолютно правильное
Почитайте в ВикипедИи, шо такое DCC и выставьте у Палки птысу, шобы она выставляла счет в инвалюте, а не конвертила черти как у грн
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:56
Amethyst Спасибо. Всегда стараюсь получать счета и платить в валюте покупки. Это палка с какого то перепугу вместо основной карты (там не было средств) списала комиссию с этой без моего ведома.
-
Славик
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 04.07.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:59
MASolomko написав:
А у ТАС есть короткий номер контакт-центра 8778? На сайте инфу про него не нашёл.
Пришла СМСка КЕШБЕК до 5% за покупки щодня тел.8778
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2635
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:16
vollena71 написав: MASolomko написав:
А у ТАС есть короткий номер контакт-центра 8778? На сайте инфу про него не нашёл.
Пришла СМСка КЕШБЕК до 5% за покупки щодня тел.8778
Горячка сказала что это замануха на пудру
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 14749
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8022 раз.
- Подякували: 3891 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:10
Тут оплата ньюшкой сиба будет с кб? Спс
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1489
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:26
Вкладчик1234 написав: vollena71 написав: MASolomko написав:
А у ТАС есть короткий номер контакт-центра 8778? На сайте инфу про него не нашёл.
Пришла СМСка КЕШБЕК до 5% за покупки щодня тел.8778
Горячка сказала что это замануха на пудру
заманухи в стиле тазика - акция*уякция пользуйтесь картой Б5 до конца июня и получайте невероятный кешбек до 777 грн. (2%/1%)
маркетинг комсорга застрял в 89ом
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2108
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 415 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, ramaz
, Vorlon
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|