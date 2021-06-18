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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:23
valya написав:
Тут оплата комуналки ньюшкой сиба будет с кб? Спс
Да
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:59
К чему бы это?
(СМС пришла)
Робочі понеділки відміняються:)
КЕШБЕК до 2% за покупки щодня! ☎️8778
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Amid
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:22
Amid написав:
К чему бы это?
(СМС пришла)
Робочі понеділки відміняються:)
КЕШБЕК до 2% за покупки щодня! ☎️8778
аналогично, теряюсь в догадках🕵
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Митяйка
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