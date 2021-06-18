RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3701370237033704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:23

  valya написав:Тут оплата комуналки ньюшкой сиба будет с кб? Спс

Да
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 207
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:59

Re: ТАСКОМБАНК

К чему бы это?
(СМС пришла)

Робочі понеділки відміняються:)
КЕШБЕК до 2% за покупки щодня! ☎️8778
Amid
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 12.06.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:22

  Amid написав:К чему бы это?
(СМС пришла)

Робочі понеділки відміняються:)
КЕШБЕК до 2% за покупки щодня! ☎️8778
аналогично, теряюсь в догадках🕵
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 14.09.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3701370237033704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, Lost, melkh і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95483)
18.06.2021 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.