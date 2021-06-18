Да
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:59
Re: ТАСКОМБАНК
К чему бы это?
(СМС пришла)
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:22
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:51
Amid - это же элементарно Ватсон
просто маркетинг у комсомольца такой, напоминает вам что в июне больше нет рабочих понедельников (см. календарь, до конца месяца осталось 2 понедельника, и оба красные), сходи в супермаркет - получи 2 процента по пятерке, короче реклама
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, Google Feedfetcher і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|